Un chorrito de este abono casero con calcio y tu lavanda se mantendrá vigorosa los 365 días del año

Si tienes una lavanda en casa, podrás impulsar su buen crecimiento con un ingrediente que seguramente tienes en la heladera

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Aprende a cuidar tu lavanda con este truco de jardinería.

El delicioso aroma y la radiante coloración de la lavanda no es resultado de la magia. Esta planta necesita distintos cuidados de jardinería para mantenerse vigorosa, repleta de flores y fuerte. Si notas que tus ejemplares están débiles, al punto de marchitarse, te recomiendo acudir a los beneficios de este potente abono casero líquido repleto de calcio.

Jardinería: cómo mantener vigorosa a la lavanda con un simple abono casero

Además de los tradicionales cuidados de jardinería que le podemos brindar a la lavanda, existe un truco que podemos desarrollar con un ingrediente que cualquiera de nosotros tiene en la heladera. De esta forma, potenciaremos el crecimiento de la planta.

En concreto, especialistas en el tema aconsejan utilizar leche de vaca para beneficiar a la lavanda a través de un potente abono casero. El calcio de este superalimento ayuda a dar fuerza y sostén a aquellas plantas que están en crecimiento. Al mismo tiempo, aportaremos vitamina B, proteína y azúcares, nutrientes claves para el desarrollo de este ejemplar.

lavanda.jpg
Descubre c&oacute;mo cuidar tu lavanda sin gastar dinero.

Expertos en jardinería sugieren preparar un abono casero líquido combinando en un recipiente 50% de leche y 50% de agua (asegurarnos de que sea sin cloro). Una vez que tengamos la solución lista, simplemente tendremos que mojar el sustrato de la planta, evitando encharcar para que las raíces no se pudran. Esto se puede repetir una vez al mes.

Además de nutrir la lavanda, la leche también ofrece otros beneficios, como por ejemplo la protección frente al mildiu polvoriento, una enfermedad fúngica caracterizada por la aparición de manchas sobre las hojas, tallos y flores. Este peligroso hongo reduce la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis, afectando su crecimiento y desarrollo.

taza de leche
Las propiedades de la leche impulsan el buen crecimiento de las plantas.

Para combatir esta enfermedad fúngica, se puede rociar sobre la lavanda la misma solución preparada anteriormente, procurando mojar las hojas para eliminar las esporas del hongo. Además, este truco de jardinería creará una capa protectora sobre la planta, previniendo también el ataque de plagas.

Este método se debe usar dos veces por semana, durante la mañana, para que las hojas se sequen rápidamente. De esta forma, gracias a las propiedades de la leche, nos aseguraremos tener una lavanda vigorosa todo el año.

