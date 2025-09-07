Inicio Sociedad Sansevieria
Mejor que la canela: una cucharadita de esta especia y tu sansevieria estará protegida ante plagas y enfermedades

Aunque la canela tiene propiedades que benefician a la sansevieria o lengua de suegra, existe otra especia con iguales o mejores cualidades

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Esta especia incidirá en el crecimiento de tu sansevieria.

Sabemos que la canela es uno de los ingredientes predilectos para el cuidado de plantas, aunque no es la única especia que podemos usar en trucos de jardinería. Si tienes una sansevieria o lengua de suegra en casa, también puedes acudir a otro polvo mágico que cuidará a tu suculenta y potenciará su crecimiento.

Jardinería: cuál es la especia mejor que la canela para cuidar una sansevieria o lengua de suegra

Además del riego, septiembre es un mes ideal para cuidar a la sansevieria de distintas enfermedades. Para ello, expertos en jardinería sugieren acudir a las cualidades de la cúrcuma, protegiendo a la planta del ataque de hongos y plagas que atentan contra la belleza de las hojas. En consecuencia, gracias a este ingrediente que seguramente tienes en la cocina, tu lengua de suegra se mantendrá espléndida todo el año.

La cúrcuma protegerá a la sansevieria del ataque de plagas y enfermedades.

En concreto, el canal de YouTube ‘La huerta de Iván’ explica que la cúrcuma actúa como un fungicida natural que protege a la sansevieria de distintas enfermedades, combatiendo hongos y controlando infecciones.

Para este uso de jardinería, que puede ser preventivo o para controlar y erradicar los hongos, habrá que mezclar en un recipiente una cucharada de cúrcuma y un litro de agua. Después, volcar la solución en un atomizador y rociar la lengua de suegra. Al cabo de tres días notarás los resultados. Caso contrario, el especialista aconseja volver a repetir el truco con la especia.

Aprende a mantener a tu sansevieria o lengua de suegra vigorosa todo el año.

Por otro lado, el experto en jardinería señala que la cúrcuma es perfecta para combatir plagas, siendo capaz de repeler insectos que dañan las hojas de la lengua de suegra y también la debilitan, como por ejemplo el pulgón, la cochinilla y hasta las hormigas.

Para este truco de jardinería, bastará con espolvorear una cucharada de dicha especia sobre el sustrato y solo esperar a que el fuerte aroma ahuyente a todas las plagas que habitualmente amenazan a la sansevieria. Si regamos la planta, debemos volver a arrojar cúrcuma en la tierra para no perder el efecto protector de este ingrediente.

