Mejor que la canela: una cucharadita de esta especia y tu sansevieria estará protegida ante plagas y enfermedades

Para este uso de jardinería, que puede ser preventivo o para controlar y erradicar los hongos, habrá que mezclar en un recipiente una cucharada de cúrcuma y un litro de agua. Después, volcar la solución en un atomizador y rociar la lengua de suegra. Al cabo de tres días notarás los resultados. Caso contrario, el especialista aconseja volver a repetir el truco con la especia.

sansevieria Aprende a mantener a tu sansevieria o lengua de suegra vigorosa todo el año.

Por otro lado, el experto en jardinería señala que la cúrcuma es perfecta para combatir plagas, siendo capaz de repeler insectos que dañan las hojas de la lengua de suegra y también la debilitan, como por ejemplo el pulgón, la cochinilla y hasta las hormigas.

Para este truco de jardinería, bastará con espolvorear una cucharada de dicha especia sobre el sustrato y solo esperar a que el fuerte aroma ahuyente a todas las plagas que habitualmente amenazan a la sansevieria. Si regamos la planta, debemos volver a arrojar cúrcuma en la tierra para no perder el efecto protector de este ingrediente.