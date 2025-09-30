Alpine le manifestó su apoyo al piloto argentino.

Alpine le manifestó su apoyo al piloto argentino.

La semana pasada Franco Colapinto brindó una entrevista al canal oficial de la Fórmula 1, se trató de una conversación diferente donde el piloto argentino fue capaz de buscar en sus recuerdos de cuando recién tenía 14 años y había llegado solo a Europa con el objetivo de trabajar y aprender para alcanzar la Máxima.

Los fanáticos del nacido en Pilar quedaron conmovidos ya que, más allá de los análisis deportivos que realiza de sus carreras, suele recurrir a su buen humor a la hora de realizar declaraciones. No obstante, en ese diálogo con el podcast Beyond The Grid se refirió a la carrera más difícil que corrió porque confesó todo lo que sufrió; ante esto, Alpine valoró el esfuerzo del piloto.

Las palabras de Franco Colapinto

En la cuenta oficial de Instagram y de la red social X, la escudería francesa compartió diferentes imágenes de Franco Colapinto acompañadas con extractos de la entrevista; se trata de los momentos más emotivos donde lo crudo de su relato caló hondo en el corazón de quienes siguen el día a día del argentino.

En la previa del Gran Premio de Singapur, el piloto explicó que "cuando me mudé a Europa con 14 años no tenía amigos y nadie se preocupaba por mí". Coherente con lo expresado, agregó: "Nadie me cuidaba, estaba solo. No tenía manager. Pasaba el día con los mecánicos, pero nadie me cuidaba a mí".

Con muestras de gran madurez a tan corta edad, recordó una situación que le tocó vivir: "Cuando fui a Inglaterra en furgoneta, la mujer del control del canal de la Mancha se molestó al ver a alguien tan joven ahí. Me dijo que tenía que estar en el colegio, y yo le respondí: 'La mejor escuela es vivir una vida que nadie ha elegido, y aprender de las cosas duras que te pasan'".

En cuanto a la relación son sus padres, explicó: "Todos pensaron que estaba loco por hacer eso, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo. ¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo? Un lugar donde no sabe el idioma, no tiene departamento y vive en una fábrica".

Franco Colapinto - Entrevista
Franco Colapinto hizo referencia a su llegada a Europa.

Franco Colapinto hizo referencia a su llegada a Europa.

Pero rápidamente puso en valor los sacrificios que hizo su familia: "Ahora los felicitan, pero incluso para ellos fue una decisión complicada. Estoy muy agradecido por su apoyo y por permitirme hacer lo que quería".

Franco Colapinto - Entrevista2
El argentino est&aacute; en Europa desde los 14 a&ntilde;os.

El argentino está en Europa desde los 14 años.

La emotiva publicación que Alpine le dedicó a Colapinto

El mensaje de Alpine fue corto, pero emotivo. La escudería francesa eligió una serie de fotos del argentino y publicó en inglés (idioma en el que brindó la entrevista) las palabras de Colapinto.

Embed

Junto a las cuatro imágenes escribieron: "He made it", acompañado de un corazón celeste. La frase traducida significa: "Él lo logró", haciendo a que todo el esfuerzo realizado por el piloto argentino rindió sus frutos y está viviendo su sueño de tan pequeño en la Fórmula 1.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas