La carrera más difícil de Franco Colapinto
En una entrevista donde fue a fondo, el piloto argentino que se prepara para participar del GP de Singapur de F1 manifestó: "Cuando me mudé a Europa con 14 años no tenía amigos y nadie se preocupaba por mí".
Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo. Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo.
"Nadie me cuidaba, estaba solo. No tenía manager. Pasaba el día con los mecánicos, pero nadie me cuidaba a mí", continuó en su relato donde detalló: "Estuve mucho tiempo sin nadie, fue muy duro. Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas".
"Cuando fui a Inglaterra en furgoneta, la mujer del control del canal de la Mancha se molestó al ver a alguien tan joven ahí. Me dijo que tenía que estar en el colegio, y yo le respondí: 'La mejor escuela es vivir una vida que nadie ha elegido, y aprender de las cosas duras que te pasan", explicó Franco Colapinto.
Se viene el GP de Singapur
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30.
- Prácticas Libres 2: 10 a 11.
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30.
- Clasificación: 10 a 11.
Domingo 5 de octubre
- Carrera: Comienza a las 9.
Franco Colapinto
El monoplaza de Alpine saldrá a la pista a partir del 3 de octubre.
Las competencias que le quedan a Franco Colapinto
- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.
- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.