La carrera más difícil de Franco Colapinto

En una entrevista donde fue a fondo, el piloto argentino que se prepara para participar del GP de Singapur de F1 manifestó: "Cuando me mudé a Europa con 14 años no tenía amigos y nadie se preocupaba por mí".

"Nadie me cuidaba, estaba solo. No tenía manager. Pasaba el día con los mecánicos, pero nadie me cuidaba a mí", continuó en su relato donde detalló: "Estuve mucho tiempo sin nadie, fue muy duro. Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas".

Embed Franco Colapinto habla sobre su vida viviendo en un taller italiano a los 14 años:



¿Qué hacías los findes de semana?



“Iba al shopping… sólo. Me compraba algunas cosas, para cocinarme. (…) No tenía amigos.”



Tenías 14… ¿Quién te cuidaba?



“Nadie, estaba sólo. No tenía… pic.twitter.com/Bl8XanJiJb — 43 (@ColapintoFiles) September 24, 2025

"Cuando fui a Inglaterra en furgoneta, la mujer del control del canal de la Mancha se molestó al ver a alguien tan joven ahí. Me dijo que tenía que estar en el colegio, y yo le respondí: 'La mejor escuela es vivir una vida que nadie ha elegido, y aprender de las cosas duras que te pasan", explicó Franco Colapinto.

Embed “Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo.”



| Franco Colapinto sobre la vez que le dijeron que era muy chico para estar viajando sólo y que debería estar en el colegio.

pic.twitter.com/G1a2DuYbv3 — 43 (@ColapintoFiles) September 24, 2025

Se viene el GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30.

Prácticas Libres 2: 10 a 11.

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30.

Clasificación: 10 a 11.

Domingo 5 de octubre

Carrera: Comienza a las 9.

Franco Colapinto El monoplaza de Alpine saldrá a la pista a partir del 3 de octubre.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto