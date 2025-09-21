Llegaron los memes de la carrera de Colapinto.

Llegaron los memes de la carrera de Colapinto.

Cuando Franco Colapinto circulaba en la vuelta 17 en el Gran Premio de Azerbaiyán fue tocado por el monoplaza de Alex Albon, excompañero del argentino en Williams, lo que provocó que pierda algunos segundos. Sin embargo, los rápidos reflejos le permitieron volver a la carrera sin tener que abandonarla.

Colapinto estaba en el puesto 13 cuando lo llamaron a boxes y al reingresar el piloto tailandés quiso pasarlo en un movimiento bastante polémico ya que finalizó rozando el neumático trasero izquierdo del pilarense, lo que provocó que el monoplaza con el número 43 girara sobre si mismo.

Los comisarios deportivos decidieron sancionar a Williams con 10 segundos, pero luego también eligieron un castigo extra al final de la competencia.

Franco Colapinto
Franco Colapinto terminó en el puesto 19.

La sanción extra a Alex Albon

En un comunicado la Fórmula 1 detalló qué sucedió en la curva 5 cuando Albon tocó el monoplaza de Franco Colapinto: "Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/datos de carrera y las imágenes de video".

"Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior; sin embargo, su eje delantero no estaba a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 estaba en control y siguiendo la trazada normal de carrera, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue considerado totalmente responsable del incidente", explicaron.

Al piloto argentino le consultaron sobre lo sucedido y explicó: "No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado".

"Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente se convirtió en una carrera larga a partir de ahí", concluyó.

Los desopilantes memes de Franco Colapinto

Alex Albon asumió la culpa de haber chocado a Colapinto.

