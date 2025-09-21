Franco Colapinto
Franco Colapinto terminó en el puesto 19.
La sanción extra a Alex Albon
En un comunicado la Fórmula 1 detalló qué sucedió en la curva 5 cuando Albon tocó el monoplaza de Franco Colapinto: "Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/datos de carrera y las imágenes de video".
"Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior; sin embargo, su eje delantero no estaba a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 estaba en control y siguiendo la trazada normal de carrera, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue considerado totalmente responsable del incidente", explicaron.
Al piloto argentino le consultaron sobre lo sucedido y explicó: "No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado".
"Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente se convirtió en una carrera larga a partir de ahí", concluyó.
Los desopilantes memes de Franco Colapinto
Franco Colapinto - meme
Alex Albon asumió la culpa de haber chocado a Colapinto.