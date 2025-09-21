Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FÓRMULA 1

Franco Colapinto terminó 19° y Max Verstappen ganó de punta a punta el Gran Premio de Azerbaiyán

Max Verstappen dominó desde la pole hasta la bandera a cuadros el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Los Alpine hicieron 1-2 en el fondo con Colapinto 19°

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto sufrió varios contratiempos y finalizó el Gran Premio de Azerbaiyán en la última posición.

El neerlandés y multicampeón Max Verstappen fue el amplio ganador de este domingo en el circuito callejero de Bakú. El piloto de Red Bull se impuso largando desde la pole position y mantuvo el liderazgo a lo largo de las 51 vueltas. Franco Colapinto llegó a estar 14° pero finalizó último en pista, sólo por delante de Oscar Piastri, que abandonó.

El podio del Gran Premio de Azerbaiyán quedó conformado así: Max Verstappen, ganador, con Red Bull (1 minuto 33 segundos 408 milésimas); George Russell (Mercedes), escolta, a 14'' 609/1000; y Carlos Sainz (Williams- +19'' 199/1000).

Un domingo complicado para Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto largó desde el puesto 16° de la grilla en el autódromo callejero de Bakú, y de entrada mostró buen rendimiento, ya que a pocas vueltas avanzó dos puestos, tras superar a Berman y Stroll. Luego aprovechó el abandono del líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren) y quedó 13°.

Pero luego, un choque con Alexander Albon que lo relegó para toda la carrera, aunque a poco menos de 10 vueltas estaba por delante de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Albon, el tailandés de Williams, tocó el monoplaza del nacido en Pilar, Buenos Aires, cuando estaba en el mejor momento de la carrera y cayó hasta el último lugar tras los dos ingresos a los boxes para cambio de neumáticos.

