El neerlandés y multicampeón Max Verstappen fue el amplio ganador de este domingo en el circuito callejero de Bakú. El piloto de Red Bull se impuso largando desde la pole position y mantuvo el liderazgo a lo largo de las 51 vueltas. Franco Colapinto llegó a estar 14° pero finalizó último en pista, sólo por delante de Oscar Piastri, que abandonó.
Franco Colapinto terminó 19° y Max Verstappen ganó de punta a punta el Gran Premio de Azerbaiyán
Max Verstappen dominó desde la pole hasta la bandera a cuadros el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Los Alpine hicieron 1-2 en el fondo con Colapinto 19°