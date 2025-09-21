Franco Colapinto terminó 19° y Max Verstappen ganó de punta a punta el Gran Premio de Azerbaiyán

Un domingo complicado para Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto largó desde el puesto 16° de la grilla en el autódromo callejero de Bakú, y de entrada mostró buen rendimiento, ya que a pocas vueltas avanzó dos puestos, tras superar a Berman y Stroll. Luego aprovechó el abandono del líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren) y quedó 13°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969750478461251821&partner=&hide_thread=false "SÍ PERDÍ TODO. CON ALEX PERDÍ 12 SEGUNDOS... ME COMPLICÓ LA VIDA", Franco Colapinto habló del choque que sufrió por parte de Albon y analizó su carrera en Bakú.



Pero luego, un choque con Alexander Albon que lo relegó para toda la carrera, aunque a poco menos de 10 vueltas estaba por delante de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Albon, el tailandés de Williams, tocó el monoplaza del nacido en Pilar, Buenos Aires, cuando estaba en el mejor momento de la carrera y cayó hasta el último lugar tras los dos ingresos a los boxes para cambio de neumáticos.

