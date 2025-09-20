Sobre la importancia de la victoria, Broggi aseguró: "Las sensaciones son muy buenas y creo que hemos ganado un partido muy importante. En líneas generales hicimos un gran partido. Veníamos de una derrota con Agropecuario, sabíamos que nos jugábamos mucho y esto influye a nivel emocional, pero siempre buscamos el arco rival".

Ariel Broggi explicó porque metió seis cambios

El entrenador explicó las modificaciones que hizo en el equipo titular, con algunas sorpresas como las salidas del arquero Lautaro Petrucchi y los volantes Ignacio Antonio y Matías Muñoz, entre otros: "Los cambios se debieron a que queríamos variar un poco el sistema y eso tiene que ver con los nombres. Por suerte salió bien".

Brogggi. Ariel Broggi metió el segundo triunfo seguido de local, el Lobo está muy cerca de asegurarse el primer lugar y jugar la primera final por el ascenso. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"Tenemos una competencia interna muy buena y quedó demostrado que todos están listos para jugar. A cualquier jugador le puede tocar", agregó.

Sobre los dos partidos que faltan para asegurar el primer puesto, el DT consideró. "Quedan dos partidos y sabemos que todo depende de nosotros, pero nos quedan encuentros muy importantes, donde todos juegan por algo. Después de la derrota contra Agropecuario, lo dije: 'ni antes éramos los peores ni ahora los mejores'".

Ariel Broggi analizó al próximo rival Chacarita

Ariel Broggi se refirió al próximo partido que es contra Chacarita, de visitante, el domingo 28 desde las 15.15: "Es un rival muy difícil para enfrentar en su cancha. Ellos están luchando por meterse en el Reducido y nosotros por seguir en primer puesto. Nos jugamos mucho y después tenemos el último partido de locales contra Defensores de Belgrano", puntualizó.