En la previa del choque ante Palmeiras, River perdió vs. Atlético Tucumán

Con la mente puesta en el choque del próximo miércoles en Brasil frente a Palmeiras, y con mayoría de suplentes, River salió a jugar con un equipo que se le plantó de igual a igual y lo sorprendió en los primeros minutos.

A los 4', llegó la primera chance de peligro. Adrián Sánchez definió cruzado, pero quien respondió bien fue Jeremías Ledesma. Un minuto después, El Decano llegó al gol a través de Díaz, pero el mismo fue anulado por una posición adelantada.

Ledesma salvó nuevamente a River a los 12 minutos. Sin embargo, Atlético Tucumán logró abrir el marcador desde ese córner generado. Fue el paraguayo Clever Ferreira quien anotó de cabeza y se impuso luego de una salida en falso del ex arquero de Rosario Central.

River reaccionó recién a partir de los 20 minutos con una inmejorable chance desperdiciada por Galarza Fonda. Después de esta, El Millonario tomó el protagonismo desde la posesión, y le faltó profundidad para generar situaciones.

Promediando los 40' fue otra vez Galarza Fonda quien estuvo cerca de empatar el partido a través de un potente remate desde afuera del área.

La segunda parte comenzó como terminó la primera. Pese al dominio sin claridad de River, Atlético Tucumán fue el que tuvo chances claras para aumentar el resultado. Esto terminaría dándose a los 23'.

El Millonario perdió el liderazgo de la Zona B

Sebatián Boselli llegó tarde y cometió una innecesaria e imprudente entrada sobre Lamendola. Desde la pena máxima, Leandro Díaz no perdonó y fuerte al medio puso el 2 a 0 en Tucumán.

Con el debut de Thiago Acosta, Gallardo tomó la decisión de hacer varios cambios. No obstante, los mismos no tuvieron impacto positivo.

No hubo tiempo para más. River recibió un duro golpe en una cancha que siempre es complicada y perdió el liderazgo de su zona, resultado que poco importa pensando en lo que se viene. El próximo miércoles, El Millonario se juega todo en la Copa Libertadores.