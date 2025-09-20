Inicio Ovación Fútbol Real Madrid
Real Madrid, con Mastantuono de titular y Mbappé intratable, tiene puntaje ideal en La Liga

Real Madrid, con Franco Mastantuono de titular, le ganó al Espanyol y mantuvo su condición de líder con puntaje perfecto en La Liga.

Por UNO
Real Madrid, con Franco Mastantuono de titular, le ganó al Espanyol 2 a 0 y mantuvo su condición de líder con puntaje perfecto en el arranque de la 5ta fecha de La Liga española.

El partido más atractivo de la jornada se jugó en el Santiago Bernabéu, donde los goles del brasileño Eder Militao y el francés Kylian Mbappé sentenciaron el duelo ante uno de los escoltas, que venía de ganar tres de sus cuatro partidos.

Tras no ser cedido a la Selección argentina Sub 20 Franco Mastantuono fue titular, amonestado y remplazado en el final del encuentro en el que Mbappé llegó a 5 goles en igual cantidad de partidos jugados en La Liga.

La 5ta. fecha de La Liga española

La quinta fecha de LaLiga se puso en marcha este viernes con el partido que el Betis le ganó por 3 a 1 a la Real Sociedad para treparse a la parte alta de la tabla.

Más tarde, Villarreal recibirá a Osasuna, Alavés será local ante Sevilla, que necesita sumar y la jornada sabatina cerrará con Valencia – Athletic, un choque clave para el conjunto de Bilbao.

El domingo, entre otros encuentros, Mallorca recibirá a Atlético Madrid y Barcelona se enfrente a Getafe.

La fecha 5 de La Liga

Viernes 19/9

  • Betis 3 - Real Sociedad 1

Sábado 20/9

  • Girona 0 – Levante 4
  • Real Madrid 2 – Espanyol 0
  • Villarreal – Osasuna | 13:30
  • Alavés – Sevilla | 13:30
  • Valencia – Athletic Club | 16:00

Domingo 21/9

  • Rayo Vallecano – Celta | 09:00
  • Mallorca – Atlético Madrid | 11:15
  • Elche – Oviedo | 13:30
  • Barcelona – Getafe | 16:00

