Gimnasia y Esgrima viene de perder de visitante con Agropecuario pero sigue en la cima del Grupo B con 56 puntos, junto a Estudiantes de Río Cuarto que jugará en el mismo horario ante Chaco For Ever de visitante.

A tres fechas del final, el Lobo jugará un partido clave para mantenerse en lo más alto, aunque de los últimos 5 partidos el equipo de Ariel Broggi sólo ganó uno, empató uno y perdió 3.

Fernando Porretta. Fernando Porretta, presidente de Gimnasia y Esgrima estuvo con los hinchas que fueron al hotel a apoyar al plantel previo al choque con San Telmo.

Ariel Broggi meterá seis cambios para jugar ante San Telmo

El entrenador Ariel Broggi meterá seis cambios con respecto al equipo que perdió como visitante frente a Agropecuario. Ingresarán César Rigamonti, Facundo Nadalín, Joel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano y Mario Galeano en lugar de Lautaro Petruchi, Ismael Cortez, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Brian Andrada y Gastón Espósito.

Así llega San Telmo el rival de Gimnasia y Esgrima

San Telmo sufrió tres derrotas consecutivas, pero viene de ganarle como local a Central Norte de Salta 3 a 1.

El equipo dirigido por José María Bianco, ex DT de Gimnasia y Esgrima, tiene 38 puntos y a tres fechas del final ya no tiene chances de clasificar al Reducido.

El último enfrentamiento

La última vez que jugaron empataron sin goles en Buenos Aires y fue el pasado 8 de junio.

En el historial se han enfrentado en 6 ocasiones con dos triunfos del Lobo, dos del Candombero y dos empates.

Ficha del partido y probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima:César Rigamonti, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Joel Barboza, Fermín Antonini, Nicolás Romano y Facundo Lencioni; Mario Galeano y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

San Telmo: Agustín Rufinetti, Gonzalo Dell Aquila,Leonel Polacchi, Nicolás Morro y Rodrigo Sosa; Elías Brites, Leandro Ojeda,Facundo Tello y Leonel Miranda; Juan Zubriggen y Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Adrián Franklin

Hora: 17.30