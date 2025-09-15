Gimnasia y Esgrima perdió con Agropecuario y ahora comparte la punta de la Primera Nacional

El equipo dirigido por Ariel Broggi llegó motivado a Carlos Casares con las derrotas de Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy ante Temperley y Nueva Chicago, y lo demostró en su actitud para presionar arriba, manejar la pelota y tomar el protagonismo del encuentro.

Necesitado de un triunfo que lo distancie de Estudiantes de Río Cuarto (ambos tienen 56 unidades) el Lobo tuvo los mejores ataques de un partido más intenso que bien jugado.

Los méritos de la visita en el comienzo no sirvieron de mucho cuando a los 23' apareció Mosqueira para cabecear en el área y establecer el 1 a 0.

¡SE GRITÓ EN RÍO CUARTO! Moreira sorprendió en el área y anticipó a todos tras el pase de Gagliardi para abrir la cuenta de Agropecuario ante Gimnasia de Mendoza.





El gol envalentonó a Agropecuario que pudo haber aumentado mientras Gimnasia, urgido por el resultado, siguió buscando el arco rival y dispuso de un par de oportunidades de alcanzar el empate antes del descanso.

A los 8' del complemento se complicó aún más la tarde para el Lobo mendocino cuando Brian Blando hizo el segundo de Agropecuario, un golazo.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DEL SOJERO!

Golazo de Blando tras una gran jugada personal para ampliar la ventaja sobre el Lobo mendocino y que lo festeje Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Jujuy y Morón.





En desventaja, el equipo de Ariel Broggi se jugó entero al ataque con los ingresos de Recalde y Servetto, y aunque quedó expuesto a algún contragolpe no tenía otra opción.

Gimnasia hizo todo para llegar al descuento, menos convertir goles y esa falta de eficacia le costó carísimo.

A sólo 3 fechas del final de la fase regular el Lobo comparte la punta con Estudiantes de Río Cuarto. Ambos tienen 56 puntos y la misma diferencia de gol aunque hoy los cordobeses tienen un gol más a favor. Cerca, aún con chances, están Gimnasia de Jujuy 54 y Morón 53.