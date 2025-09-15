Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima perdió con Agropecuario y ahora comparte la punta de la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima comparte el liderazgo de la Zona B del torneo de la Primera Nacional tras perder con Agropecuario, en Carlos Casares.

Por UNO
El Lobo decepcionó a 3 fechas del final.

Gimnasia y Esgrima comparte el liderazgo de la Zona B del torneo de la Primera Nacional tras perder 2 a 0 con Agropecuario en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

El partido ante el Sojero era clave para las aspiraciones del Lobo, pero los goles del local lo hicieron Rodrigo Mosqueira a los 23' del primer tiempo y Brian Blando a los 8' de la segunda parte.

gimnasia 4
Gimnasia y Esgrima jugó mal, perdió y ahora comparte la punta.

El equipo dirigido por Ariel Broggi llegó motivado a Carlos Casares con las derrotas de Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy ante Temperley y Nueva Chicago, y lo demostró en su actitud para presionar arriba, manejar la pelota y tomar el protagonismo del encuentro.

Necesitado de un triunfo que lo distancie de Estudiantes de Río Cuarto (ambos tienen 56 unidades) el Lobo tuvo los mejores ataques de un partido más intenso que bien jugado.

Los méritos de la visita en el comienzo no sirvieron de mucho cuando a los 23' apareció Mosqueira para cabecear en el área y establecer el 1 a 0.

El gol envalentonó a Agropecuario que pudo haber aumentado mientras Gimnasia, urgido por el resultado, siguió buscando el arco rival y dispuso de un par de oportunidades de alcanzar el empate antes del descanso.

A los 8' del complemento se complicó aún más la tarde para el Lobo mendocino cuando Brian Blando hizo el segundo de Agropecuario, un golazo.

En desventaja, el equipo de Ariel Broggi se jugó entero al ataque con los ingresos de Recalde y Servetto, y aunque quedó expuesto a algún contragolpe no tenía otra opción.

Gimnasia hizo todo para llegar al descuento, menos convertir goles y esa falta de eficacia le costó carísimo.

A sólo 3 fechas del final de la fase regular el Lobo comparte la punta con Estudiantes de Río Cuarto. Ambos tienen 56 puntos y la misma diferencia de gol aunque hoy los cordobeses tienen un gol más a favor. Cerca, aún con chances, están Gimnasia de Jujuy 54 y Morón 53.

