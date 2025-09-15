El candidato a presidente no está de acuerdo con la estatua.

El candidato a presidente no está de acuerdo con la estatua.

En noviembre se realizarán las elecciones en River Plate y hay cinco listas en carrera que buscan reemplazar a Jorge Brito, quien no puede ser reelecto. Luis Belli Príncipe es uno de los interesados y no dudó en criticar la estatua de más de siete metros de altura de Marcelo Gallardo que está ubicada en la puerta del Estadio Monumental.

Aunque no adelantó si va a sacarla si gana las elecciones, sus palabras hicieron ruido en los pasillos de la cancha del Millonario y apuntó contra la oposición.

El candidato a presidente criticó la estatua de más de siete metros de Marcelo Gallardo.

Quiere ser presidente de River y criticó la estatua de Gallardo: "Fue un error"

Luis Belli Príncipe, quien cuenta con el apoyo de Antonio Caselli, fue invitado al programa No se mancha del canal de streaming Pelusa al aire y se refirió a la estatua del técnico de River: "Cometimos el error, yo lo dije hace tres años y en ese momento me miraban raro. Cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo".

"No porque no se la merezca, primero se duda que no sea mufa, por empezar, pero fundamentalmente porque vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta, ¿cómo hacés?", continuó analizando el candidato.

Y agregó: "Las estatuas las tenés que hacer después que fallece o que se retira. Yo en ese momento dije, en dos o tres años puede llegar a volver Gallardo, va a entrar al estacionamiento de River y cuando entre al estacionamiento va a ver su estatua y cómo le decís que no le traes un jugador o que no le firmán nueve palos".

"Trillo la hizo porque no es oposición, si yo quiero poner un sticker en River me hacen un despelote bárbaro, mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo y si me deja el oficialismo es porque no soy oposición" manifestó Belli.

Luis Belli Príncipe quiere ser presidente de River.

Las elecciones de River son en noviembre

El sábado 1 de noviembre las urnas de River estarán a disposición de los socios del Millonario quienes podrán elegir entre cinco opciones. Jorge Brito no puede ser reelecto y eligió a Stefano Di Carlo para que sea el candidato oficialista.

Las otras opciones son las siguientes: Carlos Trillo, Luis Belli Príncipe, Pablo Lunati y Daniel Kiper.

