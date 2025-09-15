Inicio Sociedad palabra
La palabra del día es "Selini": ¿qué significa?

Existe una palabra guía para cada día. Este concepto diario acompaña tu jornada, te ayuda a enfrentar los obstáculos y alcanzar las metas

Toma nota y presta atención para descubrir qué significa la palabra del día. 

Para cada día existe una palabra guía que invita a reflexionar y actuar. Las palabras no son simples uniones de letras, sílabas y sonidos. Cada concepto de cada idioma trae consigo significados profundos, historias, usos y cambios. Hoy te cuento qué significa esta palabra del idioma griego.

persona pensando
Cuando arrancamos el día muy temprano y sin ganas, la palabra del día nos brinda un plus de energía.

El griego es un idioma antiguo indoeuropeo que tiene más de 13 millones de hablantes en el planeta. En la actualidad, el griego es el idioma oficial de Grecia Y Chipre. Este idioma es una de las lenguas vivas más antiguas documentadas.

Es un idioma antiguo con enormes influencias en el mundo del arte, la música y la filosofía. El griego actual desciende del griego antiguo y forma parte de la rama de lenguas helénicas.

Los primeros registros del idioma griego datan de hace 3.400 años. Fue la lengua de los primeros filósofos, historiadores, científicos y es el idioma de muchos términos actuales, técnicos que utilizamos en la actualidad.

La palabra "selini": ¿qué significa y cómo se utiliza?

Selini es una palabra de origen griego. Este concepto del idioma antiguo refiere a Selene, la personificación griega de la luna. Es una palabra que se utiliza para describir la figura de la diosa luna de la mitología griega.

Esta palabra es mu importante para el idioma griego. Se relaciona directamente con lo espiritual, las cosas no terrenales y los asuntos del cielo.

Selene es la hija de los titanes Hiperión y Tea, este nombre es muy utilizado en distintas culturas, regiones y países, con algunas variantes y adaptaciones propias. Esta palabra evoca a la naturaleza celestial y mística de la luna. Selini se usa para referirse a situaciones, momentos, personas e ideas que evocan luz e iluminación.

luna
Selini se vincula con la luz, la luna y los nuevos comienzos.

Esta palabra del idioma griego está totalmente relacionada con la esencia femenina. La luz de la luna se vincula con la transformación, los ciclos, el cambio, la intuición, los nuevos comienzos y aquellos aspectos sutiles de la vida y el día a día. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra del idioma griego, puedes utilizarla como guía y reflexión en tu jornada.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

luna llena
La luna nos invita a cambiar y reconstruirnos diariamente.

Selini es una palabra que evoca a la luna, la luz, las mutaciones y transformaciones profundas. Este concepto del idioma griego invita a reflexionar sobre aquellas cosas que hace tiempo deseamos cambiar o modificar en nuestras vidas.

Como la luna, la vida está llena de cambios, ciclos, finales y nuevos comienzos. Toma nota y comienza a utilizar esta palabra antigua y hermosa.

