La palabra del día es "Boketto": ¿qué significa?

¿Qué significa la palabra boketto y para qué se utiliza?

Boketto es una palabra japonesa muy bonita, profunda y llamativa. Este concepto del idioma japonés se utiliza para describir el acto de mirar al vacío o a la nada en el horizonte, sin pensar. Boketto es un estado de calma, vacío mental o ensueño despierto.

mirar al horizonte Contempla todo lo que te rodea con tranquilidad y de manera consciente.

Esta palabra significa literalmente "soñar despierto". En la cultura japonesa boketto es una práctica valorada que aprecia la intimidad y el respeto por el espacio personal. En Japón, la armonía social, el silencio y la reflexión, son prácticas muy valoradas.

Boketto refiere a una pausa mental o un momento de quietud mental durante el día. Es una palabra que invita a desconectar y dejar de pensar por un instante. Ahora que ya sabes qué significa este concepto japonés, puedes aplicarlo en tu día a día.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

La palabra boketto invita a dejar de pensar, respirar y pausar la mente por un instante. Es una palabra guía muy bonita que funciona como recordatorio diario de lo importante que es dejar de pensar por un rato y apreciar lo que nos rodea sin necesidad de hacer algo.

mirar por la ventana Cada idioma está repleto de conceptos y palabras que pueden acompañar tu jornada.

Boketto invita a perderse lejos en la mente, dejar de pensar en algo concreto, conectar con el inconsciente. Boketto es un estado saludable que puede acompañarse con la respiración y la relajación corporal.

Puedes tomar nota que cada palabra diaria y utilizarla durante la jornada para afrontar los conflictos, objetivos y problemas. Ya sabes qué significa este concepto japonés, toma nota y ponlo en práctica.