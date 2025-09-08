La palabra que la mayoría utiliza mal, según la RAE

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es usar “literalmente” solo cuando lo que se afirma corresponde fielmente a la realidad, y no como mero refuerzo enfático o figura retórica. Este consejo aplica en todos los contextos, y emplearla de forma incorrecta se considera un error de uso frecuente pero fácilmente corregible.

Otras palabras o expresiones que se suelen confundir o exagerar son:

Actualmente: se refiere al tiempo presente en general, no necesariamente “ahora mismo”.

Increíblemente: significa “de manera increíble” o sorprendente, pero a veces se usa solo como intensificador sin que realmente sea increíble.

Virtualmente: se refiere a algo que existe de manera efectiva o casi real, no simplemente “casi” o “aproximadamente” de manera vaga.

Cómo evitar confusiones lingüísticas y mejorar la claridad de nuestra expresión

Cómo usar correctamente las palabras según la RAE

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.