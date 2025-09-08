Inicio Sociedad palabra
La palabra que la mayoría utiliza mal, según la RAE

Aunque el español tiene reglas claras, muchas palabras se usan incorrectamente, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de la RAE para hablar y escribir con precisión

Valentina Araya
Consejos prácticos para expresar tus ideas correctamente según las reglas del español

Aunque el español suele parecer un idioma con reglas ortográficas y de uso claras, existen palabras que generan dudas entre muchos hablantes, especialmente en lo que respecta al significado correcto. Para evitar errores que afectan la claridad y precisión al escribir o hablar, es fundamental consultar a la Real Academia Española (RAE), la autoridad en materia de lengua española.

Un caso muy común es la palabra que muchas personas utilizan de manera exagerada o incorrecta, aunque según la RAE su uso es más preciso. Conocer esta norma es clave para mejorar la expresión y evitar errores frecuentes, tanto en contextos formales como informales.

Palabras que solemos utilizar incorrectamente y su significado correcto según la RAE

La palabra que la mayoría utiliza mal, según la RAE

El error más habitual ocurre con la palabra “literalmente”. Muchas personas la emplean para enfatizar algo de forma exagerada, diciendo, por ejemplo, “Me morí de risa, literalmente”, cuando en realidad no han muerto. La RAE indica que “literalmente” debe usarse para expresar que algo se dice en el sentido exacto y real de sus palabras, es decir, de manera literal.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es usar “literalmente” solo cuando lo que se afirma corresponde fielmente a la realidad, y no como mero refuerzo enfático o figura retórica. Este consejo aplica en todos los contextos, y emplearla de forma incorrecta se considera un error de uso frecuente pero fácilmente corregible.

Otras palabras o expresiones que se suelen confundir o exagerar son:

  • Actualmente: se refiere al tiempo presente en general, no necesariamente “ahora mismo”.
  • Increíblemente: significa “de manera increíble” o sorprendente, pero a veces se usa solo como intensificador sin que realmente sea increíble.
  • Virtualmente: se refiere a algo que existe de manera efectiva o casi real, no simplemente “casi” o “aproximadamente” de manera vaga.
Cómo evitar confusiones lingüísticas y mejorar la claridad de nuestra expresión

Cómo usar correctamente las palabras según la RAE

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.

