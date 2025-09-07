La elección de dana se debe a dos motivos principales: su gran presencia en los medios tras las inundaciones que afectaron España en octubre, con más de 200 víctimas y numerosos daños, y su interés lingüístico, pues su escritura como palabra o sigla genera dudas en los hablantes. Cuando se escribe como sigla (DANA), el plural correcto es las DANA.

Este vocablo demuestra cómo términos técnicos pueden dar el salto a la lengua general y convertirse en parte del uso cotidiano, consolidándose en el diccionario académico. Además, refleja la manera en que el idioma evoluciona para incluir fenómenos recientes y relevantes para la sociedad.

palabras.jpg Este 2024 no es la excepción: un término que, más allá de su definición, refleja fenómenos sociales, debates globales y la manera en que el español sigue reinventándose.

¿Qué es la FundéuRAE?

La Fundación del Español Urgente es una institución promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, que tiene como objetivo velar por el buen uso del español en los medios de comunicación y en la sociedad. Cada año, la FundéuRAE selecciona una palabra del año, destacando aquellas voces que han tenido un gran impacto mediático y lingüístico.

Entre las palabras ganadoras anteriores se encuentran: