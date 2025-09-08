Qué significa el emoji del labio mordido y cuándo es el momento para utilizarlo

Al prepararse para algo importante, como una presentación, una cita o una conversación difícil, este emoji también puede ser empleado para mostrar que se está ansioso o preocupado por el resultado de algo.

Para evitar malentendidos, es mejor acompañar el emoji del labio mordido con texto que aclare el contexto, especialmente si se usa en un tono romántico.

Por último, otro de los contextos en los que se puede usar este emoji es el de mostrar cierta incomodidad o miedo frente a alguna situación en particular.

labios, emoji Este emoji está disponible desde el año 2021.

Según Emojipedia, el emoji que muestra una boca con los dientes superiores mordiendo un labio del lado inferior fue agregado a distintas plataformas en el año 2021.

Ya lo sabes, si quieres insinuar romanticismo, o expresar que estás nervioso o incómodo, será mejor que emplees el uso de este emoji aclarando el contexto.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.