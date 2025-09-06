Inicio Sociedad Emoji
Qué significa el emoji con estrellas en los ojos y cuándo es momento para usarlo

El emoji de la cara con estrellas en los ojos es muy utilizado, aunque son muchos los usuarios que lo eligen en momentos inadecuados

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El significado de este emoji no es entendido por muchas personas

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación diaria de las personas, permitiendo expresar sentimientos y emociones de manera rápida y efectiva. En concreto, hay uno que muchas personas utilizan mal y no saben bien qué significa, y ese es el que muestra una cara con estrellas en los ojos.

Las estrellas en los ojos de este emoji pueden representar fascinación, asombro o impresión por algo o alguien, y lo cierto es que puede usarse en una gran variedad de momentos.

Las estrellas en los ojos de este emoji pueden representar fascinación, asombro o impresión por algo o alguien

Las estrellas en los ojos de este emoji pueden representar fascinación, asombro o impresión por algo o alguien

Qué significa el emoji con estrellas en los ojos

En inglés, este emoji se llama "Star-Struck" (deslumbrado por las estrellas). Es una cara sonriente con estrellas doradas o rojas en lugar de ojos, aunque el color puede variar entre las distintas plataformas.

Se aprobó como parte de Unicode 10.0 en 2017 y se agregó a Emoji 5.0 ese mismo año. En concreto, significa que quien lo está utilizando está deslumbrado, fascinado, asombrado o muy impresionado. También puede usarse para expresar un sentimiento de alegría o emoción intensa.

El contexto de uso de este emoji puede variar. Por ejemplo, puede ser tenido en cuenta cuando recibes o das una buena noticia, o cuando ves a tu celebridad favorita.

Se puede usar para expresar que algo es asombroso o fascinante, incluso si no es una persona. Por ejemplo, para contar una experiencia o describir un paisaje que te ha dejado boquiabierto.

Este emoji puede ser utilizado en diferentes contextos

Este emoji puede ser utilizado en diferentes contextos

Ya lo sabes, si quieres expresar asombro, sorpresa y alegría de una manera interactiva, puedes utilizar el emoji de la cara con estrellas en los ojos en las distintas redes sociales.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.

