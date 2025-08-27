Qué significa el emoji del corazón azul y cuándo es el momento para utilizarlo

Es decir, este emoji es parte de la famosa y denominada estrategia de ventas, y es utilizado en lo comercial. Pero, ¿qué significa en el uso cotidiano?

El emoji del corazón azul se utiliza principalmente para expresar amistad, confianza, lealtad y apoyo tranquilo, diferenciándose de la pasión del corazón rojo.

Es ideal para mostrar afecto a un determinado grupo, un amigo cercano, o bien para expresar admiración y alegría por un logro específico.

corazon, emoji En WhatsApp, cada corazón tiene su significado

El corazón azul es un emoji versátil que transmite afecto de forma más serena y tranquila que el corazón rojo, y su uso adecuado depende del contexto y de la relación con la persona. Además, puede ser utilizado en situaciones comerciales.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.