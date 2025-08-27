Inicio Sociedad Emoji
Qué significa el emoji del corazón azul y cuándo es el momento para utilizarlo

El emoji del corazón azul se diferencia conceptualmente del rojo, y lo cierto es que muchos lo usan en momentos inadecuados

Luciano Carluccio
El emoji del corazón azul puede ser utilizado en diversos contextos

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación diaria de las personas, permitiendo expresar sentimientos y emociones de manera rápida y efectiva. En concreto, hay uno que muchas personas utilizan mal y no saben bien qué significa, y ese es el del corazón azul.

A menudo, el emoji del corazón está asociado a sentimientos de confianza, apoyo, cercanía y estabilidad, se utiliza para expresar emociones profundas de una manera no verbal.

Este emoji es muy utilizado en el ámbito de lo comercial

Qué significa el emoji del corazón azul y cuándo utilizarlo

Según Emojipedia, la presencia del corazón azul, junto a otros emojis como la bolsa de dinero, el símbolo de alto voltaje y el carrito de compras, sugiere una estrategia deliberada por parte de las empresas para apelar a las emociones de los consumidores.

Es decir, este emoji es parte de la famosa y denominada estrategia de ventas, y es utilizado en lo comercial. Pero, ¿qué significa en el uso cotidiano?

El emoji del corazón azul se utiliza principalmente para expresar amistad, confianza, lealtad y apoyo tranquilo, diferenciándose de la pasión del corazón rojo.

Es ideal para mostrar afecto a un determinado grupo, un amigo cercano, o bien para expresar admiración y alegría por un logro específico.

En WhatsApp, cada corazón tiene su significado

El corazón azul es un emoji versátil que transmite afecto de forma más serena y tranquila que el corazón rojo, y su uso adecuado depende del contexto y de la relación con la persona. Además, puede ser utilizado en situaciones comerciales.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.

