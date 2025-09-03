Inicio Sociedad Emoji
Qué significa el emoji del corazón blanco y cuándo es el momento para utilizarlo

El emoji del corazón blanco tiene una connotación completamente distinta al tradicional de color rojo, y son muchas las personas que lo usan mal

Luciano Carluccio
El emoji del corazón blanco es mal utilizado por muchas personas que desconocen su significado

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación diaria de las personas, permitiendo expresar sentimientos y emociones de manera rápida y efectiva. En concreto, hay uno que muchas personas utilizan mal y no saben bien qué significa, y ese es el del corazón blanco.

A menudo, y de manera general el emoji del corazón está asociado a sentimientos de confianza, apoyo, cercanía y estabilidad, se utiliza para expresar emociones profundas de una manera no verbal.

El emoji del corazón blanco puede ser utilizado en un contexto más profundo que el amor

Qué significa el emoji del corazón blanco

El primer concepto que evoca este emoji es el de la pureza y la paz, tal y como sucede a menudo con el color blanco. Este corazón puede representar inocencia, sinceridad, calma y limpieza.

Este corazón expresa un amor más allá de lo romántico, como el amor familiar, una amistad muy profunda, o un cariño incondicional. Se usa para quien tienes un afecto profundo y, por qué no, espiritual.

Es común usar este emoji también para enviar condolencias y mostrar apoyo en momentos de pérdida, sirviendo como homenaje a personas fallecidas.

El emoji del corazón blanco es muy utilizado en WhatsApp

Por otro lado, y al igual que se dijo antes, este emoji de corazón puede ser utilizado como símbolo de esperanza, para desear calma, armonía o expresar una nueva etapa de serenidad.

Cuándo es el momento para usar este emoji

  • En mensajes de apoyo: para alentar a un amigo que atraviesa un momento difícil, transmitiendo que estás presente para él.
  • En celebraciones de bodas: como contraparte más festiva y elegante del corazón rojo para celebrar uniones o compromisos.
  • Para expresar amor puro: en una pareja que busca un vínculo más sereno o quiere transmitir honestidad y transparencia en sus sentimientos.
  • En mensajes de solidaridad o paz: acompañando a otros emojis para mostrar apoyo a causas pacifistas o para desear un día lleno de calma.
  • En homenajes: es habitual verlo en mensajes que recuerdan a personas que ya no están, simbolizando amor eterno y paz espiritual.
  • Con familiares o amigos cercanos: para expresar un cariño especial y una confianza profunda, como el amor de un padre por su hijo o una amistad duradera.

