Qué significa el emoji del corazón blanco y cuándo es el momento para utilizarlo

Este corazón expresa un amor más allá de lo romántico, como el amor familiar, una amistad muy profunda, o un cariño incondicional. Se usa para quien tienes un afecto profundo y, por qué no, espiritual.

Es común usar este emoji también para enviar condolencias y mostrar apoyo en momentos de pérdida, sirviendo como homenaje a personas fallecidas.

corazon blanco, emoji El emoji del corazón blanco es muy utilizado en WhatsApp

Por otro lado, y al igual que se dijo antes, este emoji de corazón puede ser utilizado como símbolo de esperanza, para desear calma, armonía o expresar una nueva etapa de serenidad.

Cuándo es el momento para usar este emoji