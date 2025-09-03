Qué significa el emoji del corazón blanco y cuándo es el momento para utilizarlo

Este corazón expresa un amor más allá de lo romántico, como el amor familiar, una amistad muy profunda, o un cariño incondicional. Se usa para quien tienes un afecto profundo y, por qué no, espiritual.
Es común usar este emoji también para enviar condolencias y mostrar apoyo en momentos de pérdida, sirviendo como homenaje a personas fallecidas.
corazon blanco, emoji
El emoji del corazón blanco es muy utilizado en WhatsApp
Por otro lado, y al igual que se dijo antes, este emoji de corazón puede ser utilizado como símbolo de esperanza, para desear calma, armonía o expresar una nueva etapa de serenidad.
Cuándo es el momento para usar este emoji
- En mensajes de apoyo: para alentar a un amigo que atraviesa un momento difícil, transmitiendo que estás presente para él.
- En celebraciones de bodas: como contraparte más festiva y elegante del corazón rojo para celebrar uniones o compromisos.
- Para expresar amor puro: en una pareja que busca un vínculo más sereno o quiere transmitir honestidad y transparencia en sus sentimientos.
- En mensajes de solidaridad o paz: acompañando a otros emojis para mostrar apoyo a causas pacifistas o para desear un día lleno de calma.
- En homenajes: es habitual verlo en mensajes que recuerdan a personas que ya no están, simbolizando amor eterno y paz espiritual.
- Con familiares o amigos cercanos: para expresar un cariño especial y una confianza profunda, como el amor de un padre por su hijo o una amistad duradera.