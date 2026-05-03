ADEPA reclamó por el cese del hostigamiento al trabajo periodístico en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

adepa Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fuente: Adobe Stock

ADEPA sostuvo que el periodismo libre "constituye uno de los pilares del sistema republicano" y que el acceso a la información pública, la posibilidad de indagar y difundir hechos de interés son "estándares esenciales para asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas".

“El respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico son valores que deben ser promovidos activamente, especialmente por quienes tienen responsabilidades institucionales”, afirmaron.

En ese sentido, reclamó que el reconocimiento hacia la prensa "se exprese en conductas concretas" y no solo en declaraciones formales.

“El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía. Su vigencia efectiva requiere de un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones”, advirtieron.

El cierre del documento fue una convocatoria amplia: "ADEPA reafirma su compromiso con la defensa de estos principios y convoca a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad".

Por qué el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa

Cada 3 de mayo, desde 1993, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar el estado de la libre expresión, defender la independencia periodística y rendir homenaje a los profesionales que perdieron la vida en el ejercicio de su trabajo.

La elección de la fecha no es arbitraria. Conmemora la Declaración de Windhoek, adoptada en 1991 durante un seminario organizado por la UNESCO en Namibia, donde representantes de medios africanos establecieron principios fundamentales para garantizar la libertad de prensa en el continente. Ese documento se convirtió en un hito: fue el primer texto elaborado por periodistas del sur global que reclamaba condiciones mínimas para ejercer la profesión con independencia.