Adepa repudió las amenazas contra los periodistas Ignacio Ortelli y Tomás Méndez

La reconocida entidad no sólo repudió las amenazas de muerte dirigidas contra dos periodistas sino que advirtió sobre la gravedad de estos hechos.
Según informaron los propios damnificados y los medios en los que estos se desempeñan, los mensajes intimidantes fueron recibidos en los últimos días.
Dos periodistas amenazados
Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, dio a conocer públicamente una amenaza recibida a través de Instagram, que luego difundió en su cuenta de X.
Por su parte, Tomás Méndez –según informó a Adepa el Grupo Octubre, donde trabaja– denunció ante la Policía de la Ciudad amenazas y seguimientos sospechosos dirigidos contra él y su familia. Méndez también conduce un programa en Crónica TV.
"Adepa considera que este accionar claramente ilegal constituye un grave mecanismo de intimidación y exhorta a las autoridades a investigar los hechos con celeridad", finalizó el comunicado.