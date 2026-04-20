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Comunicado

Adepa repudió las amenazas contra los periodistas Ignacio Ortelli y Tomás Méndez

Los dos periodistas -de Radio Rivadavia y A24 y de Grupo Octubre y Crónica- recibieron amenazas de muerte

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Tomás Méndez e Ignacio Ortelli.

Tomás Méndez e Ignacio Ortelli.

Foto: X de Ignacio Ortelli

Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina) dio a conocer un comunicado en el que repudió amenazas de muerte contra periodistas.

La reconocida entidad no sólo repudió las amenazas de muerte dirigidas contra dos periodistas sino que advirtió sobre la gravedad de estos hechos.

Según informaron los propios damnificados y los medios en los que estos se desempeñan, los mensajes intimidantes fueron recibidos en los últimos días.

Dos periodistas amenazados

Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, dio a conocer públicamente una amenaza recibida a través de Instagram, que luego difundió en su cuenta de X.

Por su parte, Tomás Méndez –según informó a Adepa el Grupo Octubre, donde trabaja– denunció ante la Policía de la Ciudad amenazas y seguimientos sospechosos dirigidos contra él y su familia. Méndez también conduce un programa en Crónica TV.

"Adepa considera que este accionar claramente ilegal constituye un grave mecanismo de intimidación y exhorta a las autoridades a investigar los hechos con celeridad", finalizó el comunicado.

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