Adepa repudió las amenazas contra los periodistas Ignacio Ortelli y Tomás Méndez

Dos periodistas amenazados

Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, dio a conocer públicamente una amenaza recibida a través de Instagram, que luego difundió en su cuenta de X.

Por su parte, Tomás Méndez –según informó a Adepa el Grupo Octubre, donde trabaja– denunció ante la Policía de la Ciudad amenazas y seguimientos sospechosos dirigidos contra él y su familia. Méndez también conduce un programa en Crónica TV.

"Adepa considera que este accionar claramente ilegal constituye un grave mecanismo de intimidación y exhorta a las autoridades a investigar los hechos con celeridad", finalizó el comunicado.