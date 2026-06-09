Hallaron muerto a un directivo de la empresa fundada por Martín Menem e investigan las causas

martín menem La Justicia investiga la muerte de un socio de Martín Menem.

Personal de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME arribaron al lugar para constatar el fallecimiento de manera formal. Según fuentes policiales, Martín Menem se presentó en el inmueble al enterarse de la dramática situación de su socio comercial.

Las primeras inspecciones de los peritos científicos no revelaron rastros visibles de violencia física en los ingresos del lugar ni sobre el cuerpo de la víctima. No obstante, los investigadores estiman que la muerte pudo haberse producido con varias horas o días de antelación respecto del momento del hallazgo en la habitación.

Investigación sobre el directivo de Martín Menem

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 22, conducida por el fiscal Eduardo Cubría, quien ordenó las primeras medidas de prueba. La principal expectativa judicial está depositada en el resultado de la autopsia que practicará el Cuerpo Médico Forense.

Una hipótesis inicial atribuyó el fallecimiento de Osorio Peñaloza a un presunto edema pulmonar agudo, un cuadro de salud complejo que requiere la confirmación definitiva de laboratorio. El expediente mantendrá la carátula provisional de averiguación de causales de muerte hasta que los exámenes médicos complementarios descarten cualquier intervención de terceras personas.

La firma posee contratos vigentes para proveer suplementos nutricionales oficiales a la AFA y a diversas entidades deportivas del país. Los voceros del entorno del legislador aclararon que el dirigente mantenía un vínculo societario y comercial estrecho con el ejecutivo fallecido en el ámbito privado.

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El mensaje por el directivo de Martín Menem

A través de sus plataformas digitales oficiales, la empresa Gen Tech Argentina Sociedad Anónima publicó un mensaje institucional de condolencias dirigido a los familiares. En el texto formal, la comisión directiva ponderó las virtudes del gerente general y destacó su labor técnica en la expansión comercial que experimentó la marca.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, cuyo profesionalismo, compromiso y calidad humana fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización", manifestó la firma en las redes sociales sobre Osorio Peñaloza. Los empleados y operarios expresaron su acompañamiento a los allegados directos en el marco del proceso judicial en curso.