Qué significa el emoji del corazón en llamas y cuándo es el momento para utilizarlo

Este emoji se ha convertido en el favorito de muchas personas comunes, e incluso ha sido utilizado en momentos importantes por grandes celebridades. Por ejemplo, Taylor Swift utilizó notablemente este emoji para promocionar el lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life Of A Showgirl.

Pero regresando al tema central de la nota, tienes que saber lo que significa este emoji: el corazón en llamas representa un amor o deseo ardiente, intenso y apasionado, ya sea hacia una persona, una actividad o un interés.

Por otro lado, este emoji puede ser utilizado también para expresar la lujuria, o en un sentido más profundo, para indicar que se está dejando atrás un amor pasado y se busca seguir adelante.

corazón, emoji Este emoji puede encontrarse de varias maneras, pero tiene un mismo significado

Más allá del deseo y la superación personal, y como puedes ver, este emoji debe ser utilizado en aquellos momentos en donde estés expresando gran pasión, cuando estés hablando de algo que te guste mucho y, por qué no, cuando te refieres a algo profundo desde lo emocional.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.