Una nueva función de los AirPods

Los Airpods son conocidos por su gran innovación en la tecnología. La cancelación de sonido y las distintas funciones que tiene fueron una revolución en el mundo de los auriculares. Pero esta nueva función cambiará la forma en la que usan los auriculares inalámbricos.

traduccion Estos AirPods permitirá a miles de personas conectar

La nueva función de traducir de los AirPods, está diseñada para facilitar conversaciones cara a cara entre personas que no hablan el mismo idioma. El sistema utiliza los micrófonos y el poder de procesamiento del iPhone para traducir en tiempo real lo que la otra persona dice y reproducirlo directamente en los audífonos.