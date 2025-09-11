Actualmente, la traducción en vivo está accesible en cinco lenguas principales: inglés, español, francés, alemán y portugués. Sin embargo, Apple confirmó que antes de concluir el año se incorporarán más idiomas, incluyendo italiano, japonés, coreano y chino simplificado.
Otras funciones
Estos nuevos AirPods incluyen increíbles nuevas funciones, algunas de ellas son
airpods-
Los AirPods han evolucionado a lo largo de los años
- Incluirán certificación IP57, lo que aumenta su resistencia al sudor y al polvo
- Ofrecerán hasta 8 horas de batería con cancelación activa de ruido en una sola carga y 10 horas sin ella
- Nuevo diseño que mejora la comodidad en el canal auditivo y optimiza el desempeño acústico.
- funcionarán como asistentes durante el ejercicio. Son los primeros de su tipo en integrar un sensor de ritmo cardíaco compatible con los entrenamientos de la app Fitness
- Incluirá un estuche de carga MagSafe y almohadillas de silicón en cinco tamaños: XXS, XS, S, M y L. No traerán cable de carga USBC ni adaptador de corriente