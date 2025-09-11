Muchas personas utilizan los AirPods en el día a día
Todos los años Apple realiza un nuevo lanzamiento de los Airpods que sorprende a todos los fanáticos de la marca. En esta ocasión la empresa lanzó su nuevo iPhone 17, el cual fue una innovación para el mundo de la tecnología. A continuación te contaremos todos los detalles de este nuevo lanzamiento.

Una nueva función de los AirPods

Los Airpods son conocidos por su gran innovación en la tecnología. La cancelación de sonido y las distintas funciones que tiene fueron una revolución en el mundo de los auriculares. Pero esta nueva función cambiará la forma en la que usan los auriculares inalámbricos.

Estos AirPods permitirá a miles de personas conectar

La nueva función de traducir de los AirPods, está diseñada para facilitar conversaciones cara a cara entre personas que no hablan el mismo idioma. El sistema utiliza los micrófonos y el poder de procesamiento del iPhone para traducir en tiempo real lo que la otra persona dice y reproducirlo directamente en los audífonos.

Actualmente, la traducción en vivo está accesible en cinco lenguas principales: inglés, español, francés, alemán y portugués. Sin embargo, Apple confirmó que antes de concluir el año se incorporarán más idiomas, incluyendo italiano, japonés, coreano y chino simplificado.

Otras funciones

Estos nuevos AirPods incluyen increíbles nuevas funciones, algunas de ellas son

Los AirPods han evolucionado a lo largo de los años

  • Incluirán certificación IP57, lo que aumenta su resistencia al sudor y al polvo
  • Ofrecerán hasta 8 horas de batería con cancelación activa de ruido en una sola carga y 10 horas sin ella
  • Nuevo diseño que mejora la comodidad en el canal auditivo y optimiza el desempeño acústico.
  • funcionarán como asistentes durante el ejercicio. Son los primeros de su tipo en integrar un sensor de ritmo cardíaco compatible con los entrenamientos de la app Fitness
  • Incluirá un estuche de carga MagSafe y almohadillas de silicón en cinco tamaños: XXS, XS, S, M y L. No traerán cable de carga USBC ni adaptador de corriente

