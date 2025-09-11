La historia de estas islas no es solo sobre dinero o arquitectura, sino sobre decisiones humanas, expectativas y sueños que no siempre se cumplen. Este fenómeno revela un significado más profundo: incluso la riqueza y la tecnología más avanzadas no garantizan compromiso ni permanencia.

Isla (3) Islas vacías, sueños de lujo y lecciones sobre la ambición.

Las 300 islas de Dubái que compraron por US$12.000 millones y que hoy las dejaron abandonadas

En 2003, Dubái lanzó un ambicioso proyecto: The World, un archipiélago artificial de 300 islas construidas con arena del Golfo Pérsico. Cada isla, de entre 23.000 y 84.000 m², costó aproximadamente US$12.000 millones. Diseñadas para representar un mapa del mundo, pretendían albergar mansiones de lujo, hoteles y residencias privadas.