Las 300 islas de Dubái que compraron por US$12.000 millones y que hoy las dejaron abandonadas

Las 300 islas artificiales de Dubái revelan que ni el lujo ni la tecnología aseguran permanencia, pues muchas quedaron abandonadas

Valentina Araya
En Dubái, la ambición y el lujo alcanzaron dimensiones inimaginables con la creación de 300 islas artificiales, un proyecto que costó la astronómica cifra de US$12.000 millones. Lo sorprendente es que, a pesar de su valor y su majestuosidad, muchas de estas islas fueron abandonadas por los millonarios que las adquirieron.

La historia de estas islas no es solo sobre dinero o arquitectura, sino sobre decisiones humanas, expectativas y sueños que no siempre se cumplen. Este fenómeno revela un significado más profundo: incluso la riqueza y la tecnología más avanzadas no garantizan compromiso ni permanencia.

En 2003, Dubái lanzó un ambicioso proyecto: The World, un archipiélago artificial de 300 islas construidas con arena del Golfo Pérsico. Cada isla, de entre 23.000 y 84.000 m², costó aproximadamente US$12.000 millones. Diseñadas para representar un mapa del mundo, pretendían albergar mansiones de lujo, hoteles y residencias privadas.

Sin embargo, la crisis financiera de 2008 paralizó el desarrollo y muchas islas quedaron vacías. Aunque algunas han sido adquiridas, el proyecto enfrenta desafíos como la erosión y la acumulación de sedimentos en los canales entre islas. Actualmente, The World permanece en gran parte deshabitado y en espera de revitalización.

Como son estas islas

  • Cada una de las 300 islas del proyecto The World en Dubái está diseñada para formar un mapa del mundo visto desde arriba, mostrando continentes y países.
  • El tamaño de cada isla varía entre 23.000 y 84.000 metros cuadrados.
  • Las islas fueron construidas artificialmente usando arena dragada del Golfo Pérsico y protegidas con rompeolas para evitar la erosión.
  • El objetivo era que cada isla albergara mansiones de lujo, hoteles y residencias exclusivas, ofreciendo vistas únicas al mar.
  • Muchas islas en Dubái quedaron vacías tras la crisis de 2008 y enfrentan problemas de sedimentos y erosión.

