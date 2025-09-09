La isla que es una nación sin estado y es considerada como el territorio más libre de Asia

Esta isla suele considerarse uno de los países más libres de Asia en cuanto a libertad política, libertad de expresión y libertades civiles. Tiene un sistema de gobierno democrático, con elecciones periódicas y un panorama político multipartidista. Además, Taiwán ocupa un lugar destacado en varios índices mundiales que miden la libertad y la democracia.

Taiwán es muy importante para el mundo principalmente por una razón: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Esta empresa fabrica la mayoría de los semiconductores, que son los microchips que hacen funcionar casi todos los dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras, autos, electrodomésticos y sistemas de defensa.

Además de la razón tecnológica, esta isla está en una ubicación estratégica en el centro de importantes rutas comerciales y cadenas de suministro globales, lo que lo hace clave para el comercio mundial.

Taiwan_20250625_092541_0000.jpg La cordillera Central se extiende a lo largo de la isla, contribuyendo a su paisaje montañoso y a la diversidad de sus ecosistemas. Estas montañas no sólo conforman la geografía de Taiwán, sino que también influyen en su clima, cultura y biodiversidad

Un caso particular en el mundo: ¿Taiwán es un país?

Hay confusión sobre qué es Taiwán y cómo debe llamarse. China lo considera una provincia separatista y busca reunificarla, incluso por la fuerza. En cambio, la isla se ve como un Estado soberano, con su propia Constitución, líderes democráticos y un ejército de unas 300,000 tropas.

Durante años, fue reconocido internacionalmente, incluso con un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, en 1971, la ONU reconoció a Pekín y redujo el reconocimiento diplomático a Taiwán a pocos países. Según el portal China Pass hoy, la mayoría de naciones mantiene una posición ambigua sobre esta isla, ya que Taiwán cumple con muchas características de un Estado independiente, aunque su estatus legal sigue sin definirse claramente.