Inicio Sociedad Malvinas
Curiosidades

Más de 20: ¿cuántas nacionalidades existen en las Islas Malvinas?

Las curiosidades presentes en las Islas Malvinas son muchas, y una de ellas se trata de los habitantes que tiene y sus diferentes nacionalidades

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Más de 20: ¿cuántas nacionalidades existen en las Islas Malvinas?
Más de 20: ¿cuántas nacionalidades existen en las Islas Malvinas?

Las Islas Malvinas son un territorio del Atlántico Sur con una historia compleja y atravesada por disputas de soberanía. Aunque su población es reducida, la composición de nacionalidades es más variada de lo que muchos creen. ¿Cuántas nacionalidades existen viviendo en ella?

Debido a su historia, la posición geográfica en la que se encuentra y las pocas personas que habitan en el lugar, no hay dudas de que las Islas Malvinas son identificadas como un destino muy curioso. En este sentido, además de la información más relevante sobre las islas relacionadas con el conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido que estalló en 1982, este archipiélago también tiene otros datos interesantes, tal como cuantas personas viven en ella y de qué nacionalidades son. En esta nota te lo contamos.

¿Cuántas nacionalidades hay en las Islas Malvinas?

Según los datos que aporta el Museo Postal Nacional, las Islas Malvinas comprenden unas 200 islas frente a la costa sureste de América del Sur. Solo las dos islas principales, East Falkland y West Falkland, están habitadas.

Islas Malvinas (1)
Según el censo realizado en octubre de 2021 por las autoridades británicas, la población de las Islas Malvinas asciende a 3.662 personas

Según el censo realizado en octubre de 2021 por las autoridades británicas, la población de las Islas Malvinas asciende a 3.662 personas

En octubre de 2021, las autoridades británicas del archipiélago del Atlántico Sur realizaron el censo para determinar cuánta gente vive allí y los datos arrojaron una población de 3.662 personas. Allí conviven alrededor más de 40 nacionalidades distintas, aunque el noventa y ocho porciento de la población es de origen británico. Los principales grupos provienen de:

  • Reino Unido: la mayoría de los habitantes descienden de colonos británicos que llegaron desde el siglo XIX.
  • Chile y otros países sudamericanos: muchos trabajan en el sector pesquero, en servicios y en obras de infraestructura. Los ciudadanos chilenos representaban el 60% de la población extranjera.
  • Santa Elena, Isla Ascensión y Trinidad y Tobago: comunidades pequeñas que llegaron a las islas por cuestiones laborales.
  • Nacionalidades de otros países como Croacia, Kenia, Irlanda y Pakistán.

Esto convierte al archipiélago en un territorio multicultural, a pesar de su aislamiento geográfico y su reducida población.

Curiosidades de las Islas Malvinas

Entre las curiosidades que mejor destacan a esta Isla, se encuentran:

Islas Malvinas (2)
Falkland Islands es como los británicos llaman a las Islas Malvinas. Pero este nombre se usó primero para designar al estrecho por el que navegaron los primeros ingleses que desembarcaron en las islas, en 1690

Falkland Islands es como los británicos llaman a las Islas Malvinas. Pero este nombre se usó primero para designar al estrecho por el que navegaron los primeros ingleses que desembarcaron en las islas, en 1690

  • El punto más alto de las Islas Malvinas es el cerro Alberdi.
  • El 83% de sus pobladores habitan en la única ciudad: Puerto Argentino.
  • Su línea de costa alcanza los 1.288 kilómetros de longitud
  • Francia fue la primera en establecer un asentamiento en 1764, seguido por España y el Reino Unido.
  • En 1820, Argentina (recién independizada) tomó posesión de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, en 1833, el Reino Unido ocupó el archipiélago de forma ilegítima, expulsando a las autoridades argentinas.
  • Durante décadas, Argentina reclamó en foros internacionales la restitución del territorio. En 1965, la ONU reconoció el conflicto de soberanía y pidió a ambas partes dialogar.
  • En 1982 ocurrió la Guerra de Malvinas, un enfrentamiento bélico entre Argentina y Reino Unido que dejó cientos de caídos en ambos bandos. Desde entonces, el reclamo argentino continúa en el marco de la diplomacia internacional.

Cabe destacar que si bien la variedad de nacionalidades que viven allí refleja una realidad multicultural, no modifica el reclamo histórico del pueblo argentino, que aún sigue vigente.

Temas relacionados:

Te puede interesar