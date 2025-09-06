Más de 20: ¿cuántas nacionalidades existen en las Islas Malvinas?

Debido a su historia, la posición geográfica en la que se encuentra y las pocas personas que habitan en el lugar, no hay dudas de que las Islas Malvinas son identificadas como un destino muy curioso. En este sentido, además de la información más relevante sobre las islas relacionadas con el conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido que estalló en 1982, este archipiélago también tiene otros datos interesantes, tal como cuantas personas viven en ella y de qué nacionalidades son. En esta nota te lo contamos.

¿Cuántas nacionalidades hay en las Islas Malvinas?

Según los datos que aporta el Museo Postal Nacional, las Islas Malvinas comprenden unas 200 islas frente a la costa sureste de América del Sur. Solo las dos islas principales, East Falkland y West Falkland, están habitadas.