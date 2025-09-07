Qué significa que el hocico de tu perro se hinche y por qué se da este problema

Los traumatismos también pueden ocasionar esto. Golpes, caídas, o peleas con otro animal pueden ser motivo suficiente para que se produzca esto en tu perro.

Las infecciones también le dan lugar. Pueden ser en la nariz, la boca o los dientes, y pueden provocar hinchazón, a menudo acompañada de abscesos, especialmente en los dientes.

problemas, perro Si el hocico de tu perro está hinchado, será mejor que lo lleves al veterinario.

En casos más graves, lo cierto es que la presencia de tumores también pueden causar hinchazón lenta en un perro, y la misma se desarrolla a lo largo de días o semanas.

Los síntomas que alertan riesgo

Si el hecho de que tu perro tenga el hocico hinchado se ve acompañado por alguno de los siguientes síntomas, debes acudir de manera urgente al veterinario más cercano:

Dificultad para respirar: La hinchazón puede obstruir las vías respiratorias, lo que es una emergencia.

Cambios repentinos de comportamiento: Letargo, confusión o signos de malestar.

Por último, y no menos importante, debes saber que tu perro no debe ingerir ni comida ni agua una vez haya sido detectado este tipo de problemas. De esta manera, puedes evitar complicaciones y riesgos aún mayores.