¿Qué raza de perro elegir si sos dueño primerizo y cuáles no?

dueña primeriza de perro (1) Los perros requieren una gran cantidad de tiempo, energía y recursos, y se trata de un compromiso a largo plazo que suele durar entre 10 y 15 años. Antes de asumir la responsabilidad de tener un perro, es crucial reflexionar sobre cómo el perro se adaptará a tu vida

Razas de perro que no son recomendables para dueños primerizos

Según el blog especialista The Dog People, antes de adoptar un perro hay que tener en cuenta una serie de factores que debes revisar: como cuál es la situación en la vivienda, si alquilas o tienes un buen jardín, por ejemplo. El clima es otro factor importante, los perros tienen diferentes niveles de tolerancia al calor y al frío.

Por otro lado, debes reconocer cuál es tu estilo de vida. Es importante reflexionar sobre el tiempo del que dispones para dedicarle y si puedes satisfacer las necesidades sociales y de ejercicio de las razas que piensas adoptar. Por último, debes tener una preparación financiera previa y tener cuidado si tienes otras mascotas en casa de antes.

Algunas razas requieren un nivel de manejo, paciencia y tiempo que un dueño inexperto podría no estar preparado para darles:

Husky Siberiano : su carácter independiente y su necesidad de ejercicio extremo los vuelve difíciles de controlar en hogares primerizos.

: su carácter independiente y su necesidad de ejercicio extremo los vuelve difíciles de controlar en hogares primerizos. Dálmata : requieren actividad constante, espacio amplio y una socialización adecuada para evitar problemas de ansiedad.

: requieren actividad constante, espacio amplio y una socialización adecuada para evitar problemas de ansiedad. Border Collie : son perros muy inteligentes, pero hiperactivos; necesitan estimulación mental diaria y retos físicos.

: son perros muy inteligentes, pero hiperactivos; necesitan estimulación mental diaria y retos físicos. Akita Inu : su fuerte temperamento y tendencia al liderazgo exigen un dueño firme y con experiencia en adiestramiento.

: su fuerte temperamento y tendencia al liderazgo exigen un dueño firme y con experiencia en adiestramiento. Chow Chow: pueden ser territoriales y testarudos, por lo que necesitan una guía clara y consistente.

dueño de perro Antes de tener una mascota, debes analizar que raza se adapta a tu estilo y situación de vida

Razas recomendadas para dueños primerizos

A los padres primerizos les puede ir mejor con razas que requieran menor mantenimiento, que tengan un temperamento tranquilo, requisitos mínimos de peluquería y una buena disposición para el adiestramiento.

Golden Retriever : amables, inteligentes y fáciles de adiestrar.

: amables, inteligentes y fáciles de adiestrar. Labrador Retriever : cariñosos, pacientes y excelentes con niños.

: cariñosos, pacientes y excelentes con niños. Bichón Frisé : pequeños, sociables y de bajo nivel de agresividad.

: pequeños, sociables y de bajo nivel de agresividad. Pug : tranquilos, leales y poco demandantes en cuanto a actividad física.

: tranquilos, leales y poco demandantes en cuanto a actividad física. Cavalier King Charles Spaniel: afectuosos, obedientes y perfectos para hogares familiares.

Luego de conocer qué perro puedes adoptar dependiendo si eres dueño primerizo o no, es saber que no de los errores más comunes que suelen cometer los nuevos dueños es no ser proactivos con el adiestramiento y la socialización desde el principio. Por eso, debes conocer e indagar bien antes de adoptar.