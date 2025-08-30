No más sarro: cómo cepillarle los dientes a tu perro sin que sufra

perro con sarro La correcta higiene bucal de las mascotas es clave para evitar el desarrollo de distintas enfermedades

Cuando pasa el tiempo, esta placa de sarro se adhiere a los dientes y a las encías, creando un ambiente propicio para el crecimiento de más bacterias. Estas bacterias pueden provocar:

Inflamación e infección de las encías (gingivitis),

Pérdida de soporte óseo de los dientes (periodontitis)

Mal aliento (halitosis)

Dolor o dificultad para masticar

Pérdida de apetito o de peso

Pérdida o movilidad de los dientes

Cambios de comportamiento como irritabilidad o depresión

Otras enfermedades sistémicas como problemas cardíacos, renales o hepáticos.

Cuando el descuido en la mascota se va postergando y no se toma con seriedad el cuidado de sus dientes, el sarro, ese enemigo silencioso, empieza a apoderarse del animal. Lo podemos observar a simple vista como una capa amarillenta o marrón que cubre los dientes, especialmente los molares y los caninos. También se aprecia instantáneamente un mal olor en el aliento del perro, ya que se acumula con rapidez en la dentadura, provocando todos los síntomas antes mencionados.

cepillarle los dientes al perro (1) En caso de que se detecten síntomas como mal aliento o el perro no coma con frecuencia, se sugiere llevarlo pronto a un veterinario

Por eso, con una rutina de cepillado, puedes prevenir estas complicaciones y mejorar su calidad de vida.

Paso a paso para cepillarle los dientes sin que sufra

De acuerdo con los especialistas de Purina, la higiene bucal debería ser diaria. Esta frecuencia es ideal para prevenir la acumulación de placa y sarro.

Primero hay que asegurarse que el cepillo dental sean de los especiales para perros, ya que son más suaves y están diseñados para adaptarse a su boca. También puedes usar dedales de silicona. Por otro lado, nunca uses pasta de humanos, ya que contiene flúor y puede ser tóxica para ellos.

La forma es acostumbrar al perro de a poco, lo ideal es que sea de cachorro. Si no, llévalo al veterinario y que comience oliendo el cepillo y frotando suavemente los dientes delanteros durante pocos segundos.

perro Los especialistas recomiendan revisar la boca del perro con regularidad

Un aspecto fundamental es hacer de este hábito un momento positivo: acompaña el cepillado con caricias, palabras amables y, al final, alguna golosina saludable. Por último, ser constante es la clave que cuidará la salud de tu mascota. Con tan solo unos minutos al día bastan para mantener su dentadura limpia y prevenir el sarro.

Otros trucos para reforzar la higiene dental