Qué significa que tu mascota traiga animales muertos a tus pies y qué hacer ante la situación

Tanto el perro como el gato, considerados como las mascotas más populares, tienen un instinto de caza que conservan a pesar de la domesticación.

Muchas veces, tu mascota puede traerte un animal muerto como si fuese un regalo de cariño, ya que te considerará parte de su familia y querrá compartir su "premio" contigo.

Al igual que una madre gata lleva presas a sus crías para que practiquen la caza, tu mascota podría estar trayéndote un animal para "nutrirte" o ayudarte a mejorar tus propias habilidades, según su perspectiva.

Muchas veces, las mascotas cazan por aburrimiento

Por otro lado, hay que decir que muchas veces las mascotas cazan animales simplemente por juego y satisfacción. Cuando te traen la presa, es porque pueden estar presumiendo su acto ante ti.

Qué hacer si tu mascota aparece con un animal muerto

Si tu mascota lleva un animal muerto a tus pies, lo primero que debes hacer es no asustarte. Recuerda que este comportamiento es algo completamente normal. Si lo reprimes, este acto podría causarle ansiedad o estrés.

Lo mejor es reconocerle el buen gesto aceptando el comportamiento como una muestra de cariño de tu mascota. Luego, deberás proporcionar algún juguete alternativo para evitar la caza, o bien puedes optar por reducir su salida al exterior por un tiempo para evitar problemas.

Ya sabes, el hecho de que tu mascota aparezca con animales muertos en casa tiene que ver con un comportamiento instintivo en el que, muchas veces, el animal muestra cariño y afecto para con su dueño.