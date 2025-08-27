Esa manera de afecto hacia el perro puede generar muchos interrogantes. Sin embargo, hay varias especificaciones expresadas por los expertos, que despejan más de una duda sobre qué significa esa acción de acariciar un perro en la calle.

Además de una investigación llevada a cabo por las universidades de Florida, Carroll y Marquette, un estudio publicado por la revista Frontiers in psychology, revela datos sobre el comportamiento de acariciar un perro en la calle.

Perro: que significa acariciarlo en la calle

Pararse en la calle acariciar a un perro es mucho más que un simple acto de afecto.

Quienes lo hacen con frecuencia, se pueden ver favorecido por varios beneficios para el cuerpo y la mente.

Para saber bien qué significa tener ese comportamiento con un perro, nada mejor que despejar todas las dudas con lo que opinan los especialistas:

Acariciar un perro en la calle es una interacción que premia el equilibrio interno de las personas.

Esta conducta tiene efectos positivos, tanto en el cuerpo como en la mente.

El contacto con un perro contribuye a bajar la presión arterial, estabilizar el ritmo cardíaco y reducir las tensiones en el cuerpo de manera rápida.

Para muchas personas se trata de un momento clave con el perro, sobre todo cuando se padece instantes de incertidumbre o ansiedad.

Esta acción ayuda a reducir los niveles de cortisol y estrés. Por lo tanto, la calma y relajación se hacen presentes.

Algunos rasgos distintivos de las personas que acarician los perros en la calle, son paciencia, empatía y capacidad para establecer lazos afectivos profundos.

Mejora considerablemente el estado de ánimo.