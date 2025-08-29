San Roque, el santo de los perros y enfermos: su conmovedora historia y oración

Ante esta situación, decidió vender todas sus pertenencias y posesiones, algo que sorprendió a propios y ajenos en la zona. El objetivo de esto fue repartir las ganancias entre los pobres y hacer una peregrinación a Roma para recorrer sus santuarios.

Durante su viaje, una fuerte epidemia mortal se desató en toda la región, por lo que Roque decidió asistir y ayudar a los enfermos, que poca gente se encargaba de ellos por miedo a contagiarse de la enfermedad.

Lo sorprendente de todo esto es que la creencia popular señala que San Roque, como se lo conoce hoy, curaba a los enfermos con un simple gesto: les hacía la señal de la cruz en la frente.

Pero todo tuvo un precio, y lo cierto es que San Roque terminó contagiándose de la enfermedad. Decidió retirarse a las afueras de la ciudad y posicionarse en un bosque para morir solo, pero allí apareció un perro.

Durante varios días este animal le llevó alimento a San Roque, para que no muriera. Al ver que su mascota le robaba pan de la cocina, su dueño panadero decidió seguirlo y ver a quién se lo llevaba. Al ver al santo moribundo, el panadero se lo llevó a su casa, donde cuidó de él hasta que se recuperó.

perros, san roque Se cree que San Roque murió en prisión, confundido por un espía

Finalmente, San Roque no solo volvió a atender a los enfermos, sino también a los animales, en un gesto para con este perro que lo salvó. Por todo esto, es considerado como el santo de los perros y enfermos, y de ahí la famosa oración.

Oración a San Roque

A quien el Todopoderoso concedió la gracia especial de librar de la peste a los pueblos afligidos con tan espantoso azote; cuya virtud fue objeto de admiración en la misma Roma, a donde fuisteis cuando estaba tocada de aquel mal, empleando vuestro valimiento con el Señor para que de él la librase, como así lo hizo; presentad nuestras súplicas al trono del Altísimo, interesándoos por nosotros, para que por vuestros méritos e intercesión nos preserve el señor de semejante calamidad, y seamos libertados así de ella como de todo lo que pueda turbar nuestra tranquilidad, y sernos de obstáculo a la salvación. Amén.

Amado San Roque, con tu poder sanador, te pido que cures mi cuerpo, mi mente y mi alma, devolviéndome la paz y el amor necesarios para seguir con mis días.