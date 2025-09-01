Presta atención: esta es la mejor forma de saludar y acariciar a un perro desconocido

Todo lo que tienes que hacer es aproximarte a la mascota con la palma de la mano hacia abajo, siempre por debajo del hocico. Cuando el perro te huele, y todo está bien, recién ahí debes dar vuelta la mano y acariciarlo por debajo del cuello, zona en la que inspirarás confianza.

¿Cómo saludar correctamente a un perro? No todos los perros quieren que los acaricies. Evita poner la mano directamente sobre su cabeza Mejor, acerca tu mano por debajo, con la palma abierta y deja que él decida. El respeto empieza desde el primer saludo.

Lo que explica el adiestrador es fundamental sobre todo a la hora de interactuar con perros desconocidos, aunque, por supuesto, también puede ser algo aplicable con tu mascota.

Ya lo sabes, si vas a conocer a un nuevo perro o todavía no tienes la suficiente confianza con tu mascota, será mejor que interactúes con el animal de esta manera para evitar todo tipo de problemas.

Señales de estrés en un perro

Más allá de la técnica del saludo, es importante aclarar que debes detener todo tipo de contacto si notas que un perro desconocido está estresado. Para esto, deberás prestar atención a una serie de señales.

Signos como lamerse los labios, jadear, bajar la cabeza, entrecerrar los ojos, aplanar las orejas o esconder la cola, pueden mostrar que el animal no está en su mejor día, por lo que podría reaccionar mal pese a que tus intenciones sean totalmente buenas.