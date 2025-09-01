Inicio Sociedad Perro
Presta atención: esta es la mejor forma de saludar y acariciar a un perro desconocido

Uno de los momentos clave para inspirar confianza en un perro es en el saludo. Cómo hacerlo correctamente para evitar problemas

Luciano Carluccio
Es fundamental siempre respetar el espacio personal de un perro desconocido

El perro es definido como el mejor amigo del hombre y es, por esto y muchas otras cosas, la mascota más popular del mundo. En este contexto, quienes tengan uno deben saber que es crucial no hacerlo sentir incómodo o en situaciones de estrés, ya que es un animal y puede reaccionar pese al desconocimiento.

Uno de los momentos donde puede ocurrir esto es en el saludo, sobre todo, cuando se trata de una mascota que quizás es desconocida. Por eso, un experto ha revelado cuál es la manera correcta de hacerlo para evitar problemas.

Más allá de tus buenas intenciones, el perro puede reaccionar mal si no se siente cómodo

La forma correcta de saludar y acariciar a un perro, según experto

El adiestrador de perros Alan Peiró, a través de su cuenta de Instagram, ha explicado cómo es la manera correcta de saludar a un perro, aclarando que es fundamental respetar siempre su espacio.

Todo lo que tienes que hacer es aproximarte a la mascota con la palma de la mano hacia abajo, siempre por debajo del hocico. Cuando el perro te huele, y todo está bien, recién ahí debes dar vuelta la mano y acariciarlo por debajo del cuello, zona en la que inspirarás confianza.

Lo que explica el adiestrador es fundamental sobre todo a la hora de interactuar con perros desconocidos, aunque, por supuesto, también puede ser algo aplicable con tu mascota.

Ya lo sabes, si vas a conocer a un nuevo perro o todavía no tienes la suficiente confianza con tu mascota, será mejor que interactúes con el animal de esta manera para evitar todo tipo de problemas.

Señales de estrés en un perro

Más allá de la técnica del saludo, es importante aclarar que debes detener todo tipo de contacto si notas que un perro desconocido está estresado. Para esto, deberás prestar atención a una serie de señales.

Signos como lamerse los labios, jadear, bajar la cabeza, entrecerrar los ojos, aplanar las orejas o esconder la cola, pueden mostrar que el animal no está en su mejor día, por lo que podría reaccionar mal pese a que tus intenciones sean totalmente buenas.

