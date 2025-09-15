La descomunal construcción de China que promete cambiar al mundo y los límites de la ingeniería
Cuando se habla de la presa de Motuo, no se trata solo de un muro de contención de agua, sino de un complejo hidroeléctrico monumental que aprovechará la caída vertiginosa del río Yarlung Tsangpo. La construcción china incluye túneles de hasta 20 kilómetros que llevarán el agua a cinco centrales hidroeléctricas diferentes.
Esta construcción busca generar 300 teravatios-hora al año, tres veces más electricidad que la famosa presa de las Tres Gargantas, considerada hasta ahora la mayor del mundo. Para China, Motuo representa un coloso energético que reforzará su transición hacia la energía renovable. La mayor parte de la electricidad producida se enviará desde el Tíbet hacia las grandes ciudades del este, dentro de la estrategia de transferir energía desde el oeste hacia los centros urbanos más poblados.
Además, se prevé que la obra genere más de 200.000 empleos y absorba grandes cantidades de cemento y acero, mostrando el poderío tecnológico y organizativo de China.
Como es esta construcción de China
Asimismo, aunque Motuo aportará una enorme cantidad de energía renovable, algunos analistas señalan que no será tan transformadora como la capacidad eólica y solar añadida por China en 2024. No obstante, su ventaja es clara: la energía hidroeléctrica puede gestionarse a demanda, algo que no ocurre con el viento ni el sol.
- Escala colosal: la construcción de cinco centrales hidroeléctricas interconectadas por túneles de hasta 20 km demuestra la magnitud del proyecto de China.
- Potencia energética: esta infraestructura generará tres veces más electricidad que la presa de las Tres Gargantas, colocando a China como líder en energía renovable en el mundo.
- Costo y materiales: la construcción requiere 167.000 millones de dólares y enormes cantidades de cemento y acero, reflejando la capacidad industrial de China.
- Gestión flexible: la obra permitirá almacenar agua y liberarla según la demanda, mostrando cómo la construcción china impacta la energía del mundo.
- Impacto global: los efectos de la presa se sienten más allá de China, con riesgos geopolíticos y ambientales en India y Bangladesh, y debates sobre su influencia en la matriz energética del mundo.