Inicio Sociedad planta
Jardinería

Estas son las 7 plantas que jamás debes cultivar en el jardín porque atraen murciélagos

Si le tienes miedo a los murciélagos o simplemente no te gusta su presencia, debes evitar tener estas plantas en el jardín

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Evita cultivar estas plantas para no atraer murciélagos.

Evita cultivar estas plantas para no atraer murciélagos.

Los murciélagos son animales nocturnos que se sentirán atraídos por distintas plantas que podemos tener cultivadas en el jardín. Si bien en nuestro país la mayoría de estos mamíferos se alimentan de frutas, néctar o insectos y no representan un peligro directo para las personas, muchos prefieren evitarlos.

Cuáles son las plantas que atraen murciélagos al jardín

Ya sea por su aspecto estético o por miedo a una mordida (esto puede transmitir rabia, aunque es extremadamente raro), si le temes a los murciélagos deberás evitar cultivar algunas plantas en el jardín. Es que, dependiendo de los ejemplares, podría haber una mayor presencia de estos mamíferos en nuestro parque.

murciélago jardín
Estas plantas atraer&aacute;n murci&eacute;lagos al jard&iacute;n.

Estas plantas atraerán murciélagos al jardín.

Según el sitio Enciclopedia Británica, más de 500 especies de plantas son polinizadas por murciélagos que se alimentan de néctar y polen. Estos ejemplares se destacan por tener grandes flores blancas que los mamíferos pueden ver fácilmente en la noche.

Además, sus flores tienen un olor fermentado o almizclado y se caracterizan por abrirse después del atardecer, justo cuando los murciélagos abandonan sus refugios diurnos para alimentarse. Algunas de estas plantas cuentan con una flor en forma de jarrón, lo cual le permite a su polinizador acceder a su alimento de manera más sencilla. Mientras que otras son planas y con forma de cepillo para llenar las vibrisas (bigotes) del mamífero con polen.

En sintonía, la fuente citada señala que el polen es rico en proteína y contiene aminoácidos claves para la salud de los murciélagos: la prolina (importante para fortalecer las membranas de las alas y la cola) y la tirosina (esencial para la producción de leche).

murciélago planta jardín
Descubre cu&aacute;les son las plantas que atraen murci&eacute;lagos.

Descubre cuáles son las plantas que atraen murciélagos.

Por otro lado, los murciélagos también se alimentan de los insectos que se encuentran en algunas plantas. Por lo tanto, el abanico de ejemplares que atraen a estos animales a nuestro jardín es amplio.

Entre las plantas más populares por las cuales los murciélagos sienten atracción se encuentran:

  • Jazmín
  • Girasoles
  • Amapola
  • Petunia
  • Salvia
  • Hortensia
  • Trompeta de ángel

Por otro lado, algunas plantas pueden actuar como repelentes de los murciélagos debido a su peculiar y fuerte aroma. Entre las principales se encuentra el eucalipto, la menta y la canela.

Temas relacionados:

Te puede interesar