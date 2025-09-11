Inicio Sociedad planta
Jardinería

La planta todoterreno que debes cultivar antes de la primavera para que estalle de flores en verano

Se trata de una planta que crecerá a la perfección después de septiembre, siempre y cuando la cultives en plantín y no en semilla

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conoce las cualidades de esta planta.

Conoce las cualidades de esta planta.

Septiembre es el mes ideal para realizar tareas de jardinería precisas. Una de las recomendadas por especialistas es la siembra de una planta de flores hermosas que, si la cultivamos antes de la primavera, crecerá con fuerza los meses posteriores y exhibirá una floración majestuosa en verano. Además, esta especie se caracteriza por no demandar cuidados exigentes.

Jardinería: cuál es la planta que recomiendan expertos para cultivar en septiembre

Algunas plantas con flores deben cultivarse por estas semanas, ya que las condiciones climáticas son las ideales: el frío empezó a ceder y el calor poco a poco se apodera del jardín. En este sentido, especialistas recomiendan sembrar pensamientos.

El pensamiento es una planta todoterreno, con una floración radiante, la cual decora cualquier rincón del jardín. Expertos en jardinería sostienen que este ejemplar se debe cultivar antes de la primavera, siempre y cuando se trata de plantines germinados y crecidos en maceta. Si son semillas, se desarrollarán bien pero tardarán unos meses más en florecer.

pensamiento flores
Jardinería: el pensamiento es una de las plantas más fáciles de cuidar.

Jardinería: el pensamiento es una de las plantas más fáciles de cuidar.

En consecuencia, tendremos que visitar nuestro vivero de confianza y comprar plantines de pensamiento para cultivarlos en el jardín antes de la primavera. Aquí es importante respetar algunas condiciones básicas para que el ejemplar estalle de flores en pocos meses.

Uno de los más importantes pasa por el suelo que exige el pensamiento, ya que el mismo debe ser rico en nutrientes y materiales orgánicos. Por lo tanto, debemos aplicarle un fertilizante de floración con potasio, fósforo y nitrógeno. De esta forma, la planta crecerá de manera adecuada en pocas semanas.

planta flores pensamiento
El pensamiento demanda pocos cuidados de jardinería.

El pensamiento demanda pocos cuidados de jardinería.

Además, un pensamiento demandará un correcto drenaje para que las raíces se desarrollen a la perfección. Esta planta, aunque necesita de una buena dosis de humedad, no tolera el encharcamiento. Por lo tanto, el agua deberá drenar perfectamente en cada riego y así las raíces se mantendrán fuertes.

Por último, y no menos importante, para que el pensamiento tenga una floración abundante, debemos garantizarle entre 6 y 12 horas de sol por día. Caso contrario, la planta tendrá flores pequeñas, en menor cantidad, y con colores débiles.

Temas relacionados:

Te puede interesar