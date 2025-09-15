Golden Boy 2025: Franco Mastantuono es el único argentino entre los nominados

El premio comenzó a entregarse en 2003 y busca premiar a los mejores jugadores de fútbol jóvenes que se desempeñan en Europa y fue el diario italiano Tuttosport quien publicó la lista con todos los candidatos.

El ex River está ocupando la posición 20 en el índice de referencia de fútbol de Golden Boy con una valoración de 73.4 puntos, mientras que el brasileño Estevao, ex Palmeiras y actual Chelsea está en el puesto 17 con una valoración de 73.5 puntos.

Entre los ganadores más emblemáticos, que luego triunfaron en sus respectivos equipos, se destacan Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

Lamine Yamal

¿Qué se tiene en cuenta en las elecciones?

El ranking tiene en cuenta la cantidad de minutos en la cancha, la jerarquía del equipo en el que juega cada deportista, además de la participación en sus respectivas selecciones nacionales. Franco Mastantuono tuvo un gran paso por River y su llegada al Real Madrid fue muy aplaudida.

En la edición 2024 hubo tres nominados argentinos: Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni; pero todos quedaron detrás de Lamine Yamal, quien no está seleccionado porque la regla indica que quien se haga con la estatuilla una vez no puede volver a ganarlo. Además, en la lista se destacan Endrick y Arda Güler, compañeros de Franco Mastantuono en el Real Madrid.