Inicio Ovación Tenis Tenis
circuito challenger

Tres torneos con tres campeones argentinos en un fin de semana soñado para el tenis nacional

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marcos Trungelliti trajeron triple alegría para el tenis argentino al coronarse campeones de tres certámenes distintos en el circuito Challenger.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Juan Manuel Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti fueron campeones este fin de semana de alegrías para el tenis argentino. 

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marcos Trungelliti fueron los campeones en singles de este fin de semana y dejaron la bandera argentina en lo más alto al superar distintos desafíos en cada una de las competencias que disputaron.

juan manuel cerundolo
Juan Manuel Cer&uacute;ndolo fue campe&oacute;n del Challenger de Guangzhou, en China.

Juan Manuel Cerúndolo fue campeón del Challenger de Guangzhou, en China.

Tres campeones nacionales como broche de un fin de semana soñado para el tenis argentino

El menor de los hermanos, Juan Manuel Cerúndolo, se consagró en el Challenger de Guangzhou, en China, luego de imponerse al chileno Alejandro Tabilo en superficie rápida. El argentino alzó así el undécimo trofeo de su carrera mostrando un tenis de alto vuelo que implica un impulso para el cierre de un año positivo para él que lo tuvo, entre otras cosas, en la segunda ronda de Roland Garros (tras superar una intensa qualy), en 32avos de final del Masters 1000 de Madrid y con un puesto 72 en el ranking ATP en el que progresa cada vez más intensamente.

thiago tirante
Thiago Tirante campe&oacute;n del Challenger Invest in Szczecin Open, en Polonia.

Thiago Tirante campeón del Challenger Invest in Szczecin Open, en Polonia.

Thiago Tirante cosechó más de una alegría al coronarse campeón del Invest in Szczecin Open, en Polonia. El platense no solo venció al español Pablo Llamas Ruiz y se hizo del trofeo sino que también se aseguró regresar al top 100 del ranking mundial con al puntaje obtenido. Tirante se ubicó en la posición 94 y lleva más de 20 escalafones avanzados esta temporada.

trungelliti
Trungelliti campe&oacute;n del Challenger Intaro Open en Targu Mures, en Rumania.

Trungelliti campeón del Challenger Intaro Open en Targu Mures, en Rumania.

Por último, Marco Trungelliti, sumó su décima victoria consecutiva y se consagró campeón de Intaro Open en Targu Mures, en Rumania, al vencer a Mili Poljicak. El santigueño de 35 años cosechó el sexto título de su carrera, el tercero de una temporada que viene de coronarlo la semana pasada en Tulln, en Austria.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas