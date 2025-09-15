Tres torneos con tres campeones argentinos en un fin de semana soñado para el tenis nacional

Tres campeones nacionales como broche de un fin de semana soñado para el tenis argentino

El menor de los hermanos, Juan Manuel Cerúndolo, se consagró en el Challenger de Guangzhou, en China, luego de imponerse al chileno Alejandro Tabilo en superficie rápida. El argentino alzó así el undécimo trofeo de su carrera mostrando un tenis de alto vuelo que implica un impulso para el cierre de un año positivo para él que lo tuvo, entre otras cosas, en la segunda ronda de Roland Garros (tras superar una intensa qualy), en 32avos de final del Masters 1000 de Madrid y con un puesto 72 en el ranking ATP en el que progresa cada vez más intensamente.

thiago tirante Thiago Tirante campeón del Challenger Invest in Szczecin Open, en Polonia.

Thiago Tirante cosechó más de una alegría al coronarse campeón del Invest in Szczecin Open, en Polonia. El platense no solo venció al español Pablo Llamas Ruiz y se hizo del trofeo sino que también se aseguró regresar al top 100 del ranking mundial con al puntaje obtenido. Tirante se ubicó en la posición 94 y lleva más de 20 escalafones avanzados esta temporada.

trungelliti Trungelliti campeón del Challenger Intaro Open en Targu Mures, en Rumania.

Por último, Marco Trungelliti, sumó su décima victoria consecutiva y se consagró campeón de Intaro Open en Targu Mures, en Rumania, al vencer a Mili Poljicak. El santigueño de 35 años cosechó el sexto título de su carrera, el tercero de una temporada que viene de coronarlo la semana pasada en Tulln, en Austria.