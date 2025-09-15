El mismo caso lo vive Aaron Anselmino, ex Boca, hoy jugador del Borussia Dortmund que también recibió la noticia de que no será prestado para el Mundial Sub 20, contando su antecedente de que tampoco fue cedido para el Sudamericano de Venezuela cuando entonces era jugador del Chelsea. Misma situación corre hoy para Gianluca Prestianni, que tampoco será cedido para el la cita mundialista Sub 20 por parte de su club, Benfica.

La última baja de la Selección argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La novedad pasa por la negativa del Bayer Leverkusen para que Claudio Echeverri se sume a las filas de Diego Placente. El Diablito llegó a préstamo desde el Manchester City y el club alemán decidió no cederlo tampoco para el Mundial de Chile Sub 20.

En este contexto, Diego Placente intenta rearmar una lista que tiene varias bajas pero que podría contar todavía con algunos europibes como Julio Soler (Bournemouth), Alain Gómez (arquero del Valencia jugó en el torneo de L'Alcúdia), Alejo Sarco (ex Vélez, hoy en Bayer Leverkusen), y -con más dudas que certezas- Valentín Carboni (Genoa).

convocados sub 20 entrenamientos Los convocados de la Selección argentina que entrenan actualmente en Ezeiza bajo las órdenes de Placente.

El plantel de la Selección argentina Sub 20 se encuentra entrenándose en el predio de Ezeiza desde hace algunos días con futbolistas locales de la índole de Maher Carrizo (Vélez), Milton Delgado (Boca) y Santino Andino (Godoy Cruz).

La Selección argentina Sub 20 debutará en el Mundial de Chile el próximo 28 de septiembre, en Valparaíso, frente a Cuba.