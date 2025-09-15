Diego Placente piensa en la lista de la Selección argentina Sub 20 a días del inicio del Mundial en Chile. 

El Mundial de Chile está próximo a comenzar y la Selección argentina Sub 20 suma cada vez más bajas en la lista pensada por Diego Placente para disputar el certamen que tiene a Uruguay como campeón defensor del título. Son varias ya las negativas que cosecha el elenco nacional por parte de los clubes de Europa que no pretenden ceder a sus futbolistas en el torneo que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La más rutilante fue la de Franco Mastantuono, hoy futbolista del Real Madrid, que estuvo en el Sudamericano de Venezuela a comienzos de este año defendiendo los colores de la Albiceleste pero que no podrá estar en esta ocasión en la cita mundialista en el país trasandino. En aquella oportunidad, el Azuleño era aún jugador de River y desde el Millonario lo habilitaron a ponerse los colores del combinado nacional. Apenas unos meses después, ya con su pase perteneciente a la Casa Blanca, la situación es completamente distinta y, sin autorización, Mastantuono no podrá ser parte de la nómina de convocados.

Franco Mastantuono
Mastantuono no será cedido por el Real Madrid para disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

El mismo caso lo vive Aaron Anselmino, ex Boca, hoy jugador del Borussia Dortmund que también recibió la noticia de que no será prestado para el Mundial Sub 20, contando su antecedente de que tampoco fue cedido para el Sudamericano de Venezuela cuando entonces era jugador del Chelsea. Misma situación corre hoy para Gianluca Prestianni, que tampoco será cedido para el la cita mundialista Sub 20 por parte de su club, Benfica.

La última baja de la Selección argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La novedad pasa por la negativa del Bayer Leverkusen para que Claudio Echeverri se sume a las filas de Diego Placente. El Diablito llegó a préstamo desde el Manchester City y el club alemán decidió no cederlo tampoco para el Mundial de Chile Sub 20.

En este contexto, Diego Placente intenta rearmar una lista que tiene varias bajas pero que podría contar todavía con algunos europibes como Julio Soler (Bournemouth), Alain Gómez (arquero del Valencia jugó en el torneo de L'Alcúdia), Alejo Sarco (ex Vélez, hoy en Bayer Leverkusen), y -con más dudas que certezas- Valentín Carboni (Genoa).

convocados sub 20 entrenamientos
Los convocados de la Selección argentina que entrenan actualmente en Ezeiza bajo las órdenes de Placente.

El plantel de la Selección argentina Sub 20 se encuentra entrenándose en el predio de Ezeiza desde hace algunos días con futbolistas locales de la índole de Maher Carrizo (Vélez), Milton Delgado (Boca) y Santino Andino (Godoy Cruz).

La Selección argentina Sub 20 debutará en el Mundial de Chile el próximo 28 de septiembre, en Valparaíso, frente a Cuba.

