Inicio Sociedad planta
Con un camote

Una planta muy noble: cómo tener una enredadera en casa a partir de una batata

Las enredaderas son plantas de tallos largos y hojas verdes que se colocan en espacios altos de la casa o el jardín

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Puedes cultivar una planta de camote en casa siguiendo algunos pasos y consejos. 

Puedes cultivar una planta de camote en casa siguiendo algunos pasos y consejos. 

La planta de batata o camote es una enredadera muy bonita, de fáciles cuidados y crecimiento rápido, que puedes cultivar en casa usando una batata sana y un poco de agua. Toma nota para conocer este truco de jardinería.

planta de batata
Esta planta se puede cultivar en casa en poco tiempo, no larga olor a podrido y es muy bonita.

Esta planta se puede cultivar en casa en poco tiempo, no larga olor a podrido y es muy bonita.

Paso a paso: cómo puedo cultivar una planta de batata en casa

La planta de batata es muy bonita, ornamental y de crecimiento extremadamente rápido. Si alguna vez hiciste en la escuela primaria un germinador de porotos, vas a poder hacer este truco sin problemas y de paso aprovechar una batata brotada que no vas a consumir.

batata
Lo ideal es usar batatas nuevas, sanas y bien firmes para germinar.

Lo ideal es usar batatas nuevas, sanas y bien firmes para germinar.

  1. Selecciona una batata brotada o una sana. Tiene que estar bien firme, sin machucones y no tiene que estar podrida.
  2. En un vaso o compotera amplia coloca la batata cortada por la mitad o entera. Vierte agua en el recipiente. Tiene que quedar la mitad de la batata sumergida y la mitad en el exterior para que la planta comience a crecer.
  3. Coloca el recipiente con la batata en un lugar cálido y con luz filtrada. No tiene que recibir sol directo.
  4. Cambia el agua de la planta de batata cada tres días para mantenerla fresca.
  5. Cuando la planta desarrolle sus primeras raíces finas y los esquejes tengan hojas desarrolladas, puedes colocar la planta en una maceta con tierra y ubicarla en algún espacio de la casa alto para que las hojas caigan hacia el piso. Recordemos que es una planta enredadera.

Cuidados y mantenimiento de la planta de batata

Las enredaderas de batata son plantas vigorosas, ornamentales y muy lindas que pueden cultivarse en casa sin problemas. Esta especie es muy sensible al frío y las heladas, por eso hay que mantenerla siempre lejos de las corrientes de aire y cubrirla en invierno para evitar el congelamiento de las hojas.

Hay que proteger la planta de batata de las plagas y enfermedades. Es una especie susceptible a los daños o ataques del gorgojo. Lo ideal es revisar las macetas cada cierto tiempo y detectar señales en las hijas y tallos.

brotes
Se recomienda usar macetas bien grandes para que las raíces de la planta tengan bastante espacio.

Se recomienda usar macetas bien grandes para que las raíces de la planta tengan bastante espacio.

La planta de batata se riega dos veces por semana en su temporada de crecimiento. Lo mejor es regarla en la mañana temprano y reducir la frecuencia de riego en los meses de más frío.

La primavera es la mejor época para cultivar los esquejes y reproducir las plantas de casa. Cuando vayas a colocar la planta de batata en su maceta, prepara un sustrato bien nutritivo, permeable, con buen drenaje y bastante materia orgánica.

Temas relacionados:

Te puede interesar