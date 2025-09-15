Una planta muy noble: cómo tener una enredadera en casa a partir de una batata

La planta de batata es muy bonita, ornamental y de crecimiento extremadamente rápido. Si alguna vez hiciste en la escuela primaria un germinador de porotos, vas a poder hacer este truco sin problemas y de paso aprovechar una batata brotada que no vas a consumir.
Las enredaderas de batata son plantas vigorosas, ornamentales y muy lindas que pueden cultivarse en casa sin problemas. Esta especie es muy sensible al frío y las heladas, por eso hay que mantenerla siempre lejos de las corrientes de aire y cubrirla en invierno para evitar el congelamiento de las hojas.
Hay que proteger la planta de batata de las plagas y enfermedades. Es una especie susceptible a los daños o ataques del gorgojo. Lo ideal es revisar las macetas cada cierto tiempo y detectar señales en las hijas y tallos.
La planta de batata se riega dos veces por semana en su temporada de crecimiento. Lo mejor es regarla en la mañana temprano y reducir la frecuencia de riego en los meses de más frío.
La primavera es la mejor época para cultivar los esquejes y reproducir las plantas de casa. Cuando vayas a colocar la planta de batata en su maceta, prepara un sustrato bien nutritivo, permeable, con buen drenaje y bastante materia orgánica.