Además, a la mayoría de las suculentas les gusta el sol pleno. Sin embargo, cuando los mantenemos en el interior, es muy difícil que les llegue la luz natural del sol. Sigue esos consejos para evitar que tus suculentas se pudran:

Coloca la suculenta en el balcón o cerca de una ventana iluminada durante al menos 6 horas.

deben regarse cada 10-15 días para evitar que se pudran. Te aconsejamos revisar la tierra antes de regarla, por ejemplo si está seca es momento de regalar. Debes fertilizar la suculenta cada 4 meses. Te aconsejamos usar un abono orgánico y casero, el cual puedes realizar con restos de cáscara de huevo, tomate, papa, café, yerba, hojas secas, etc.

Elije una maceta que tenga buen drenaje . Puedes colocarle piedras y arena para que el agua drene mejor.

¿Cómo recuperar una planta suculenta podrida?

En caso de que la suculenta ya esté podrida, sigue estos pasos: