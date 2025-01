La flor gigante que huele a carne podrida y está a punto de florecer en el Jardín Botánico de Brooklyn

Según escribieron en la publicación de Instagram, la planta probablemente comenzará a florecer en estos días, así que los visitantes que lleguen al jardín deberán taparse la nariz. Una de las últimas ocasiones donde los neoyorkinos tuvieron la oportunidad de admirar un fenómeno similar fue en 2023, cuando floreció la Amorphophallus titanum, del Jardín Botánico de Nueva York.

Embed - Brooklyn Botanic Garden on Instagram: "A corpse flower is about to bloom at BBG! Native to Sumatra, Amorphophallus gigas is an infrequent bloomer and quite rare in cultivation. They produce a unique inflorescence (flower head) that will only last a few days. “Amorphophallus gigas is a close relative of the more common in cultivation Amorphophallus titanum, the corpse flower that often makes the news,” says BBG gardener Chris Sprindis. “I think this is an equally impressive species, though less known in cultivation. Like the titanum, it will smell like rotting flesh.” Stop by BBG’s Aquatic House soon to see (and smell!) this unique plant, which will likely start blooming in the coming days."