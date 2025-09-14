El elemento que nunca debe estar cerca del router wifi: hace más lento el servicio de internet

Con el avance de la tecnología, el wifi se ha convertido en un elemento indispensable en todos y cada uno de los hogares. Al mismo tiempo, quienes lo tienen deben saber que hay un elemento que puede enlentecer el servicio en el caso de estar cerca.
Lo que sucede es que las ondas electromagnéticas emitidas por este electrodoméstico y el internet chocan entre sí, produciendo lo que se denomina como interferencia electromagnética. El resultado de esto es una clara lentitud en el servicio.
Sin entrar en rodeos, hay que decir que el elemento que nunca debe estar cerca del router wifi en casa es un electrodoméstico, y es el microondas.
Los microondas y los routers wifi utilizan la misma banda de frecuencia, la de 2,4 GHz, para transmitir datos. Como se dijo antes, esta frecuencia puede chocar entre sí, lo que termina siendo altamente negativo para la calidad del servicio de internet.
Ante este problema, la solución más efectiva es la de colocar el router del wifi en una zona lo más alejada posible de este electrodoméstico. Así de sencillo.
Materiales como el metal, la piedra y el agua empañan el rendimiento del wifi. Por eso, es crucial elegir una buena ubicación para tener una buena calidad del servicio.
Ya lo sabes, si quieres no tener problemas con la calidad de tu wifi, será mejor que ubiques el router de este lo más lejos posible del microondas de la cocina.
Además de la ubicación física del router, otro de los aspectos importantes es el de la ubicación de las antenas del equipo, que por supuesto también influyen en el rendimiento de tu internet.
Para una buena cobertura wifi, coloca las antenas del router en ángulos perpendiculares (vertical y horizontal), especialmente en casas de varias plantas, para que la señal se extienda en todas direcciones.
En una casa de una sola planta, las antenas verticales son suficientes para una cobertura horizontal uniforme. Recuerda por último que el router del wifi debe ir ubicado en un lugar central, elevado y lejos de obstáculos, para evitar la mala propagación de la señal.