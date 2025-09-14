El elemento que nunca debe estar cerca del router wifi: hace más lento el servicio de internet

El elemento que nunca debe estar cerca del router wifi en tu casa

Sin entrar en rodeos, hay que decir que el elemento que nunca debe estar cerca del router wifi en casa es un electrodoméstico, y es el microondas.

Los microondas y los routers wifi utilizan la misma banda de frecuencia, la de 2,4 GHz, para transmitir datos. Como se dijo antes, esta frecuencia puede chocar entre sí, lo que termina siendo altamente negativo para la calidad del servicio de internet.

Ante este problema, la solución más efectiva es la de colocar el router del wifi en una zona lo más alejada posible de este electrodoméstico. Así de sencillo.

microondas, casa

Materiales como el metal, la piedra y el agua empañan el rendimiento del wifi. Por eso, es crucial elegir una buena ubicación para tener una buena calidad del servicio.

Ya lo sabes, si quieres no tener problemas con la calidad de tu wifi, será mejor que ubiques el router de este lo más lejos posible del microondas de la cocina.

La ubicación de las antenas del router wifi

Además de la ubicación física del router, otro de los aspectos importantes es el de la ubicación de las antenas del equipo, que por supuesto también influyen en el rendimiento de tu internet.

Para una buena cobertura wifi, coloca las antenas del router en ángulos perpendiculares (vertical y horizontal), especialmente en casas de varias plantas, para que la señal se extienda en todas direcciones.

En una casa de una sola planta, las antenas verticales son suficientes para una cobertura horizontal uniforme. Recuerda por último que el router del wifi debe ir ubicado en un lugar central, elevado y lejos de obstáculos, para evitar la mala propagación de la señal.