Wifi: qué significa que el router tenga una luz azul y por qué es una señal positiva

Qué significa que el router wifi tenga una luz azul

Una luz azul en tu router wifi generalmente indica que la conexión a Internet es estable y está funcionando correctamente, aunque el significado específico puede variar según el fabricante.

Para tener la precisión, es recomendable revisar el manual del router y revisar qué significa cada color del router. Generalmente, suele indicar lo que se dijo antes.

Cuando la luz azul está fija, las redes wifi de 2.4 GHz y 5 GHz están activas y funcionando sin problemas. En el caso de que empiece a titilar, podría significar que el equipo está intentando conectarse nuevamente luego de fallas o una caída de red.

En el caso anteriormente mencionado, debes reiniciar el router desconectándolo de la corriente eléctrica por unos 30 segundos y volviendo a conectarlo.

luz azul, router Generalmente, la presencia de la luz azul en el router indica una buena conexión a internet.

Si los problemas persisten después de reiniciar, o si la luz es roja (otro color que indica un problema), puede que haya una interrupción en el servicio, por lo que lo recomendable es contactar con tu proveedor.

Dónde es mejor ubicar el router del wifi

Para mejorar la señal del wifi, el router debe ubicarse en un lugar central y elevado, preferiblemente a una altura similar a la de la cabeza, y alejado de obstáculos físicos como paredes gruesas, metales y aparatos electrónicos que causan interferencia.

Así las cosas, hay que decir que un lugar central permite que la señal de internet se propague en 360 grados de manera más uniforme, llegando a todos los rincones de la casa.