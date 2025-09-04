Wifi: el truco para conectarte a una red de internet sin saber la contraseña

Los datos móviles de un celular no siempre responden de la mejor manera. Por eso, se ha viralizado un método con el que puedes conectarte a cualquier red wifi sin siquiera tener la contraseña, algo considerado como un sueño por muchos usuarios.
Para realizar este truco, es válido aclarar que si o si necesitas a una persona que de antemano esté conectada a una red, si no, es imposible de llevar a cabo.
Si estás en la casa de un amigo, familiar o en un lugar donde nadie recuerda la contraseña, puedes acceder a la red simplemente usando una función integrada en tu teléfono, sin importar el modelo y el sistema operativo que este tenga.
Se trata de la que sirve para compartir wifi a través de un código QR, en la que cualquier persona puede compartir la conexión si necesidad de estar dictando punto por punto la contraseña.
Como se dijo antes, este truco es imposible de llevar a cabo en el caso de que no dispongas previamente de una persona conectada a la red de internet.
Lo bueno de este método es que no requiere descargar nuevas aplicaciones o hacerse un usuario nuevo, sino que solo basta con tener un celular actualizado para compartir wifi. En cuestión de segundos, varias personas podrán conectarse a una red sin tener que memorizarse la contraseña.