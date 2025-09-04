Inicio Sociedad Wifi
Wifi: el truco para conectarte a una red de internet sin saber la contraseña

Conectarse a una red wifi sin contraseña es ahora posible gracias a un sencillo truco. El paso a paso de cómo realizarlo

Luciano Carluccio
Para realizar este truco

Para realizar este truco, necesitas previamente a una persona conectada a la red.

Los datos móviles de un celular no siempre responden de la mejor manera. Por eso, se ha viralizado un método con el que puedes conectarte a cualquier red wifi sin siquiera tener la contraseña, algo considerado como un sueño por muchos usuarios.

Para realizar este truco, es válido aclarar que si o si necesitas a una persona que de antemano esté conectada a una red, si no, es imposible de llevar a cabo.

Gracias a este truco, conectarse a una red wifi sin contrase&ntilde;a es posible.&nbsp;

Gracias a este truco, conectarse a una red wifi sin contraseña es posible.

El truco para conectarte a una red wifi sin saber la contraseña

Si estás en la casa de un amigo, familiar o en un lugar donde nadie recuerda la contraseña, puedes acceder a la red simplemente usando una función integrada en tu teléfono, sin importar el modelo y el sistema operativo que este tenga.

Se trata de la que sirve para compartir wifi a través de un código QR, en la que cualquier persona puede compartir la conexión si necesidad de estar dictando punto por punto la contraseña.

Como se dijo antes, este truco es imposible de llevar a cabo en el caso de que no dispongas previamente de una persona conectada a la red de internet.

Lo bueno de este método es que no requiere descargar nuevas aplicaciones o hacerse un usuario nuevo, sino que solo basta con tener un celular actualizado para compartir wifi. En cuestión de segundos, varias personas podrán conectarse a una red sin tener que memorizarse la contraseña.

Cómo realizar este truco, paso a paso

  1. Asegúrate de que un celular ya esté conectado a la red wifi que quieres usar.
  2. Accede a Ajustes > Internet y redes (o Conexiones según el modelo) y toca en wifi.
  3. Selecciona el nombre de la red a la que estás conectado y elegí la opción Compartir red.
  4. Aparecerá en pantalla un código QR con todos los datos necesarios (nombre de la red y clave cifrada).
  5. Solo debes escanear ese código QR con la cámara del celular (que ya lo reconoce sin necesidad de app adicional) y automáticamente se conectará.

