Wifi: el truco que pocos conocen y sirve para mejorar la calidad del servicio

Mantén el router del wifi alejado de paredes gruesas, muebles, espejos, acuarios y electrodomésticos que emiten ondas como microondas, pues reducen la intensidad de la señal.

Pero más allá de la estructura del módem, lo importante es también prestar atención a la ubicación de las antenas del equipo. Esta es importante y es una de las que influye en la intensidad de la señal, la cobertura y la conectividad general.

Si tu router tiene varias antenas, orientarlas en distintas direcciones (por ejemplo, algunas en vertical y otras en horizontal). De esta manera, se crea una señal más amplia, facilitando el hecho de que los dispositivos receptores se alineen con la señal.

antenas, wifi Las antenas del wifi deben ser ubicadas con un sentido específico para mejorar la señal

Si necesitas cobertura en diferentes pisos, orienta una o más antenas a un ángulo aproximado de 45 grados para que la señal cubra más áreas. Por último, otro truco efectivo es orientar cada una de las antenas hacia la oficina o sala en la cual necesites una buena señal. Ya lo sabes, si quieres mejorar la calidad de tu servicio de internet, será mejor que orientes las antenas de tu router de manera estratégica.

Por qué reiniciar el router una vez por semana

Con el uso constante, el router del wifi puede ralentizarse por la saturación de datos o el llenado de su memoria caché, que almacena datos temporales para un acceso más rápido.

El reinicio del dispositivo no solo puede solucionar estos problemas de internet, sino que también aporta mayor seguridad, instalando actualizaciones que ante la lentitud de la conectividad pueden quedar en pendiente y son clave contra algunos ciberataques.

Al estar siempre encendido, el router del wifi puede sobrecalentarse. Apagarlo por unos minutos permite que se enfríe, lo que mejora su rendimiento.

Es como darle un "respiro" al router del wifi, permitiéndole empezar de nuevo sin procesos ni datos acumulados, lo que ayuda a solucionar problemas de conectividad y funcionamiento en tu casa.