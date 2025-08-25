Wifi: por qué debes reiniciar el router una vez por semana y cómo hacerlo correctamente

En la cotidianeidad del hogar, uno de los problemas más comunes es el de tener problemas con el router wifi. Con el tiempo, este dispositivo puede comenzar a ralentizarse, afectando la calidad del servicio y generando un gran dolor de cabeza.
En la cotidianeidad del hogar, uno de los problemas más comunes es el de tener problemas con el router wifi. Con el tiempo, este dispositivo puede comenzar a ralentizarse, afectando la calidad del servicio y generando un gran dolor de cabeza.
En este contexto, los expertos en internet recomiendan el hecho de reiniciar este dispositivo, al menos una vez por semana. De esta manera, se resolverán todos los errores.
Con el uso constante, el router del wifi puede ralentizarse por la saturación de datos o el llenado de su memoria caché, que almacena datos temporales para un acceso más rápido.
El reinicio del dispositivo no solo puede solucionar estos problemas de internet, sino que también aporta mayor seguridad, instalando actualizaciones que ante la lentitud de la conectividad pueden quedar en pendiente y son clave contra algunos ciberataques.
Al estar siempre encendido, el router del wifi puede sobrecalentarse. Apagarlo por unos minutos permite que se enfríe, lo que mejora su rendimiento.
Es como darle un "respiro" al router del wifi, permitiéndole empezar de nuevo sin procesos ni datos acumulados, lo que ayuda a solucionar problemas de conectividad y funcionamiento en tu casa.
Ya lo sabes, si tienes problemas de internet en casa, todo lo que tienes que hacer es reiniciar el router de wifi para intentar solucionarlo. Si esto no funciona, es necesario que contactes con un especialista.
Hay algunos routers de wifi que son más modernos, y vienen directamente con la función de reinicio automático. Presta atención: no debes confundir la función de encendido y apagado con la de "reset" que es la que reinicia el equipo.