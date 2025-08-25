Wifi: por qué debes reiniciar el router una vez por semana y cómo hacerlo correctamente

El reinicio del dispositivo no solo puede solucionar estos problemas de internet, sino que también aporta mayor seguridad, instalando actualizaciones que ante la lentitud de la conectividad pueden quedar en pendiente y son clave contra algunos ciberataques.

Al estar siempre encendido, el router del wifi puede sobrecalentarse. Apagarlo por unos minutos permite que se enfríe, lo que mejora su rendimiento.

internet, wifi El reinicio del router del wifi permite mejorar la conectividad en muchos casos

Es como darle un "respiro" al router del wifi, permitiéndole empezar de nuevo sin procesos ni datos acumulados, lo que ayuda a solucionar problemas de conectividad y funcionamiento en tu casa.

Ya lo sabes, si tienes problemas de internet en casa, todo lo que tienes que hacer es reiniciar el router de wifi para intentar solucionarlo. Si esto no funciona, es necesario que contactes con un especialista.

Cómo reiniciar el router del wifi para mejorar el internet en casa

Localiza el equipo: encuentra tu router wifi en casa.

encuentra tu router wifi en casa. Apaga el dispositivo: busca el botón de encendido y apagado (Power) o desenchufa la fuente de alimentación del equipo.

busca el botón de encendido y apagado (Power) o desenchufa la fuente de alimentación del equipo. Espera un tiempo: deja el router apagado por al menos 30 segundos o un minuto.

deja el router apagado por al menos 30 segundos o un minuto. Vuelve a encenderlo: conecta nuevamente el router a la corriente o enciende el equipo.

conecta nuevamente el router a la corriente o enciende el equipo. Espera la conexión: el router se reiniciará y volverá a establecer la conexión a Internet. Esto puede tardar unos minutos.

Hay algunos routers de wifi que son más modernos, y vienen directamente con la función de reinicio automático. Presta atención: no debes confundir la función de encendido y apagado con la de "reset" que es la que reinicia el equipo.