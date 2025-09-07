Wifi: el truco que pocos conocen y sirve para recuperar la velocidad del servicio en segundos

Muchas son las personas que experimentan distintos problemas a la hora de utilizar el servicio de wifi en casa, y ante los mismos, son varios también los que toman la decisión de cambiar la compañía o aumentar la calidad del mismo.
Estas determinaciones pueden ser totalmente evitadas con un truco que no todas las personas conocen y, en concreto, sirve para recuperar la velocidad del internet de casa.
Para mejorar la velocidad de tu wifi en segundos, lo cierto es que son varias las medidas que puedes tomar. Una de las más efectivas es la de desconectar otros dispositivos que puedan estar entorpeciendo o consumiendo el servicio.
Un router tiene una capacidad limitada para manejar la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente. Al conectar demasiados aparatos, como teléfonos, ordenadores, televisores y dispositivos de internet, esta capacidad puede excederse.
Dicho en otras palabras, se produce una competencia por el servicio de internet. Cada dispositivo conectado compite por una porción del ancho de banda disponible. Si hay muchos usuarios, la velocidad que recibe cada uno se reduce significativamente.
La conexión a Internet se comparte entre todos los dispositivos en la red. Cuando un dispositivo realiza una actividad que consume muchos datos (como las descargas) se ejecuta gran parte o todo el ancho de banda disponible.
Un exceso de aparatos conectados puede agotar la capacidad de tu router, sobrecargando la red y resultando en una conexión más lenta para todos. Si notas problemas con el wifi, una solución puede ser conectar los dispositivos de internet que no estés utilizando.