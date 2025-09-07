Inicio Sociedad Wifi
Wifi: el truco que pocos conocen y sirve para recuperar la velocidad del servicio en segundos

Si el wifi de tu casa anda lento, puedes acudir a un sencillo truco con el que puedes mejorar la calidad del servicio

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Muchas son las personas que experimentan distintos problemas a la hora de utilizar el servicio de wifi en casa, y ante los mismos, son varios también los que toman la decisión de cambiar la compañía o aumentar la calidad del mismo.

Estas determinaciones pueden ser totalmente evitadas con un truco que no todas las personas conocen y, en concreto, sirve para recuperar la velocidad del internet de casa.

El reinicio del router wifi puede ser una buena manera de recuperar el servicio de internet

Cómo recuperar la velocidad del internet de casa en cuestión de segundos

Para mejorar la velocidad de tu wifi en segundos, lo cierto es que son varias las medidas que puedes tomar. Una de las más efectivas es la de desconectar otros dispositivos que puedan estar entorpeciendo o consumiendo el servicio.

Un router tiene una capacidad limitada para manejar la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente. Al conectar demasiados aparatos, como teléfonos, ordenadores, televisores y dispositivos de internet, esta capacidad puede excederse.

Dicho en otras palabras, se produce una competencia por el servicio de internet. Cada dispositivo conectado compite por una porción del ancho de banda disponible. Si hay muchos usuarios, la velocidad que recibe cada uno se reduce significativamente.

La conexión a Internet se comparte entre todos los dispositivos en la red. Cuando un dispositivo realiza una actividad que consume muchos datos (como las descargas) se ejecuta gran parte o todo el ancho de banda disponible.

El televisor es uno de los dispositivos que más internet puede consumir

Un exceso de aparatos conectados puede agotar la capacidad de tu router, sobrecargando la red y resultando en una conexión más lenta para todos. Si notas problemas con el wifi, una solución puede ser conectar los dispositivos de internet que no estés utilizando.

Los dispositivos que más internet consumen

  • Smart TV: la transmisión de video en alta definición, especialmente en 4K, puede consumir una gran cantidad de datos y es una de las principales fuentes de consumo de internet en el hogar.
  • Consolas de videojuegos y PCs (gaming): estas consolas, así como las computadoras para juegos, pueden consumir muchos datos durante las descargas y actualizaciones de juegos, además del tiempo que se pasa jugando online.
  • Computadoras: las computadoras de escritorio y portátiles consumen bastante internet, sobre todo al ver videos en streaming o durante videollamadas y conferencias en alta calidad.
  • Cámaras de seguridad y timbres inteligentes: estos dispositivos requieren estar conectados constantemente a internet para grabar y transmitir video, lo que genera un consumo de datos continuo.
  • Teléfonos móviles y tabletas: aunque no son los que más consumen de forma individual, la gran cantidad de estos dispositivos en un hogar y su uso constante para redes sociales

